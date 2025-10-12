Ahora

Contra las cuerdas

Netanyahu emprende una huida hacia delante de la que cada vez más israelíes están cansados: sienten que no le deben nada

El contexto Miles de ciudadanos reaccionaron a la mención que hizo el enviado especial de EEUU para Oriente Próximo al primer ministro con abucheos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo.
Por mucho que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff, insistiese este sábado en agradecer el trabajo de Netanyahu en Tel Aviv, miles de israelíes sienten que no le deben nada, y reaccionaron a la mención al primer ministro con abucheos y gritos.

Netanyahu visitó este sábado el hospital que recibirá a los rehenes cuando sean liberados por Hamás, pero no acompañó a Witkoff cuando se dirigió a los familiares de los rehenes en Tel Aviv.

Por su parte, Donald Trump no se ha esforzado en ocultar que ha impuesto su plan de paz a Netanyahu. "Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por confiar en trabajar juntos para poner fin a la muerte y la destrucción que hemos visto durante tantos años", ha expresado el presidente estadounidense, a quien no le gustaron los ataques de Israel a Qatar, y obligó a Netanyahu a disculparse por teléfono con el emir catarí.

Con la presión de sus aliados ultras y las acusaciones de corrupción a su gobierno, Netanyahu ha vuelto a abrir la puerta esta semana a un nuevo ataque a Irán, una huida hacia adelante de la que cada vez más israelíes están cansados.

