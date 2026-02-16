Óscar Puente anticipa la reapertura del AVE Madrid-Sevilla para "mañana o pasado" tras el accidente de Adamuz

El contexto Desde Transportes aseguran que se está trabajando para que la reapertura de la línea se produzca "lo antes posible". En la página web de Renfe ya es posible comprar billetes de AVE para la línea desde este martes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha adelantado que la línea del AVE entre Madrid y Sevilla volverá a abrir "mañana o pasado". A su salida del acto de presentación del fondo 'España Crece', el ministro ha avanzado esta buena noticia después de que la línea haya estado suspendida durante prácticamente un mes desde que tuviese lugar el accidente de Adamuz.

Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran a laSexta que están trabajando para que la reapertura de la línea de alta velocidad se produzca "lo antes posible", mostrando su confianza en que pronto puedan confirmar que la línea queda abierta de nuevo de forma definitiva.

En la página web de Renfe ya se venden billetes para los trayectos de este martes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, algo que ya ha sucedido en otras ocasiones sin tener la certeza de la reapertura de esa línea.

Recordemos que la línea lleva cerrada desde el 18 de enero y que desde Adif se ha evitado dar una fecha de reapertura, ofreciendo un plan alternativo de transporte entre Villanueva de Córdoba y Córdoba por autobús. Puente trasladó en un primer momento que la línea se reabriría el 2 de febrero, una primera estimación que se ha tenido que retrasar en dos ocasiones.

En su última comunicación, Adif aseguró que los operarios seguían trabajando sobre el terreno y que todavía quedaban algunas labores a realizar que dependían de la meteorología. El tren de borrascas que ha afectado a toda España y especialmente a Andalucía ha retrasado estas obras de restauración de la vía.

