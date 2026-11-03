El mensaje de despedida de Sánchez a Puente tras su dimisión: "Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas"

Los detalles El presidente del Gobierno ha destacado que el ex ministro "ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes tras los accidentes ferroviarios en Urda y Adamuz. Sánchez elogió a Puente por "dar la cara, soluciones y un paso al lado", atribuyendo su decisión a la dignidad y respeto hacia las víctimas. También destacó que Puente dignifica la política en España. Fuentes del Gobierno calificaron la dimisión como un "ejercicio de responsabilidad política por partida doble", valorando su gestión durante la emergencia. Agradecieron su integridad y aseguraron que trabajará para restablecer la confianza en la Alta Velocidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado la decisión de Óscar Puente de dimitir como ministro de Transportes tras los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, que acumulan más de 115 muertes. En un mensaje publicado en sus redes sociales, ha destacado que el ya ex ministro "ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado".

El jefe del Ejecutivo ha atribuido la decisión a "la dignidad", la "voluntad propia" y el "respeto a las víctimas y al proyecto progresista". Además, ha defendido la trayectoria de Puente al frente del departamento y ha asegurado que "políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales".

"Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo", ha añadido Sánchez, que ha cerrado su mensaje con unas palabras de agradecimiento al exministro: "Gracias por tanto, compañero".

Fuentes del Gobierno agradecen el "ejercicio de responsabilidad política por partida doble"

Fuentes del Gobierno también han reaccionado a esta dimisión en un comunicado en el que han calificado la decisión como "un ejercicio de responsabilidad política por partida doble". Además, han destacado su trabajo durante la emergencia: "Ha gestionado los momentos más difíciles, identificando las causas del accidente, explicándolas a la opinión pública y poniendo en marcha las medidas necesarias para atajarlas y asistir a las víctimas".

"Puente renuncia una semana después de dar la cara, dar soluciones y cumplir con su deber. Otros, que hoy dan lecciones, no dieron ninguna de esas cosas por su país" han valorado. A lo que han añadido: "Demuestra así que ni todos los políticos ni todos los partidos son iguales".

El Ejecutivo ha agradecido al exministro "su integridad y su altura de Estado" y ha defendido que ha renunciado al cargo "por voluntad propia". Además, ha asegurado que seguirá trabajando para "restablecer la confianza en nuestra Alta Velocidad".

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