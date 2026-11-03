Puente se aferra a su Ministerio y se niega a dimitir: "Puedo entender que Ada Colau diga que presente la dimisión. Pero de Feijóo no lo acepto"

Los detalles Casi una semana después del trágico accidente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible se niega a dimitir pese a las voces críticas que piden la cabeza de Puente e insiste en justificarse.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha afirmado que ningún ministro de Sumar le ha solicitado su dimisión tras el accidente ferroviario de Urda. En una rueda de prensa, Puente ha defendido su permanencia en el cargo, argumentando que no ha tomado decisiones que contribuyeran al accidente. Ha criticado que se culpe a partidos o políticos por decisiones en infraestructuras de los últimos 30 años. Aunque comprende algunas peticiones de dimisión, Puente rechaza las del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, acusándolo de aplicar una "doble vara de medir". Ha enfatizado que acepta críticas de otros, pero no del Partido Popular.

Ningún ministro de Sumar le ha pedido este martes a Óscar Puente la dimisión tras el accidente ferroviario de Urda. O por lo menos así lo ha asegurado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Es más, casi una semana después del trágico accidente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible se niega a dimitir pese a las voces críticas que piden la cabeza del ministro e insiste en justificarse.

Puente ha señalado que no ha tomado "ninguna decisión que haya contribuido a causar este daño". "No he omitido la toma de ninguna decisión política que haya contribuido a causar este daño y cuando he tenido que responder estaba en mi puesto de trabajo y he respondido como estoy haciendo hoy dando la cara sin esconderme", ha apuntado.

De esta manera, el ministro de Transportes se ha preguntado "por qué es tan difícil hacer política para adultos en nuestro país". "Lo estamos viendo con el accidente de Urda y lo vimos con el accidente de Adamuz. Se mezclan cosas", ha criticado Puente.

Así, ha recriminado que se culpe "a un partido, a un político a un ámbito de las decisiones que hemos tomado en infraestructuras en los últimos 30 años". "Creo que es un error", ha apuntado.

Además, Puente ha dicho que entiende que algunas personas pidan su dimisión tras el accidente ferroviario donde murieron 69 personas, pero ha señalado que no entiende por qué se lo reclama personas como el líder del PP.

"Puedo entender que Ada Colau diga que presente la dimisión. Lo puedo compartir o no, pero lo entiendo perfectamente. Lo que no puedo entender es que me la pida el señor Feijoo. No lo puedo entender. Y no puedo entender que me diga que yo señalo a un trabajador cuando yo me he limitado a contar hechos, que la investigación judicial confirmará o no, el tiempo dará y quitará razones. Lo que no puedo entender es que ese mismo individuo, ese mismo sujeto, aplique a mí su habitual doble vara de medir y diga que yo tengo que dimitir. De ese no lo acepto", ha asegurado.

De esta manera, ha insistido que "peticiones de dimisión en otros las acepto, las entiendo y hasta puedo compartirlas. Del Partido Popular, ninguna".

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