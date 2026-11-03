El PP dice que la dimisión de Puente "llega 116 vidas tarde": "Era algo imprescindible, pero no suficiente"

Los detalles Ester Muñoz, portavoz de los 'populares' en el Congreso, ya había pedido su renuncia en varias ocasiones. Por su parte, Miguel Tellado, número dos de Feijóo, sostiene que "no es suficiente".

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, afirmando que "llega 116 muertos tarde", en referencia a los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. Durante la Diputación Permanente del Congreso, Puente anunció su renuncia como ministro y candidato del PSOE. Muñoz y el secretario general del PP, Miguel Tellado, consideran que la dimisión es insuficiente, responsabilizando a Pedro Sánchez por sus nombramientos. Fuentes del PP sugieren que la renuncia de Puente fue motivada por la caída del PSOE en las encuestas, insistiendo en que Sánchez no puede eludir su responsabilidad.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha declarado este martes por la noche en el Congreso que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes "llega 116 muertos tarde", en alusión a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Urda (Toledo) en menos de un año.

Muñoz ha participado este martes en la Diputación Permanente del Congreso en la que, en su turno final, Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes y también como candidato del PSOE a las próximas elecciones generales.

En su intervención, la dirigente del PP ya había reiterado su petición de dimisión de Puente, si bien precisó que ya llegaba tarde y que, en todo caso, ya no podría considerarse suficiente.

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que la dimisión de Puente era "imprescindible, pero no suficiente", al asegurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "responsable de haber nombrado como ministros de Transportes a Ábalos, hoy en la cárcel, y a Puente, un tuitero pendenciero al que mantuvo después de la tragedia de Adamuz". "El 29N les dimitiremos a todos", ha escrito Tellado en la red social X.

Al respecto, fuentes del PP trasladan a laSexta que "no ha dimitido Puente", sino que "le ha dimitido Tezanos" ante la caída del PSOE en las encuestas durante los últimos días. Además, defienden que "el principal problema está en quien puso las infraestructuras en manos de Ábalos, primero, y de Puente después": "La responsabilidad no se delega y Pedro Sánchez no puede esconderse detrás de Óscar Puente", añaden esas mismas fuentes, que defienden que "la crisis se cerrará cuando haya explicaciones suficientes, responsabilidades completas y garantías de que no volverá a repetirse".

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