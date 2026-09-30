Sánchez se disculpa ante Macron "por el voto negativo que sufrió el tratado de amistad" por culpa del PP

Los detalles "Disculparme, presidente Marcon, por el voto negativo que sufrió el tratado de amistad", han sido las palabras pronunciadas por el presidente español después de que el PP usase su mayoría absoluta en el Senado para tumbar este pacto. No les gusta que puedan acudir ministros franceses de oyentes a nuestros Consejos y viceversa.

Durante la visita de Emmanuel Macron a España, el Partido Popular (PP) rechazó en el Senado el tratado de amistad con Francia, coincidiendo con una cena de gala organizada por los reyes Felipe VI y Letizia en honor al presidente francés. Ante este desaire, Pedro Sánchez se disculpó con Macron. Aunque el tratado, firmado en 2023, es más simbólico que práctico, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, lo bloqueó en el Senado tras no poder hacerlo en el Congreso. A pesar de que el Tribunal Constitucional declaró su legalidad, los populares mantuvieron su oposición. Ahora, se busca una solución en una comisión mixta del Congreso y el Senado.

En plena visita de Macron a España, el PP ha tumbado en el Senado el tratado de amistad que se había acordado con Francia. La votación se produjo casi al mismo tiempo que los reyes Felipe VI y Letizia actuaban como anfitriones de una cena de gala para el presidente francés, Emmanuel Macron, y su mujer. Sánchez ya se ha disculpado con Macron por el desaire de los populares al país vecino.

Porque este martes se dispuso una alfombra roja, se realizaron brindis bajo el lema: "Viva la amistad francoespañola" y hasta se recibió con honores militares al matrimonio francés antes de hacer una cena de picoteo que casi acaba en atragantamiento por el aperitivo político.

Por eso, el presidente Sánchez ha tenido que pronunciar un mensaje de perdón: "Disculparme, presidente Marcon, por el voto negativo que sufrió el tratado de amistad".

Pero pongamos contexto. Mientras en Zarzuela todo eran risas cómplices, en el Senado el Partido Popular servía un plato bastante menos amable. Uno en el que apostaron por votar en contra y rechazar la autorización del tratado de amistad entre el reino de España y la república francesa.

Ese tratado de amistad se firmó en 2023, y es algo más simbólico que otra cosa. Pero los de Alberto Núñez Feijóo, empeñados en tumbar cualquier propuesta del Gobierno, como no pudieron frenarlo en el Congreso, lo han tumbado con su mayoría absoluta en el Senado. El PP ha buscado un clavo al que agarrarse.

"¿Qué significa que un ministro francés pueda participar en los márgenes de un Consejo de Ministros?", preguntaba uno de los senadores populares. Y nosotros respondemos. Porque en la práctica, no significa nada. Sería como ir de oyente a la universidad.

Y aunque el Tribunal Constitucional les dijera a los populares que es perfectamente legal, la han tomado con Francia. Esta medida daba la oportunidad a que ministros tanto franceses como españoles vieran cómo funciona el gobierno de cada país. Pero los populares lo llevaron al Constitucional y, aunque este por unanimidad les ha dicho que es perfectamente legal, no han movido un ápice su posición.

"Son como ese vecino al que le molesta todo", ha llegado a decir el ministro Bolaños. Porque el feo del PP ya está servido; aunque Macron sea optimista, confía en que el menú pueda cambiar. "Lo conseguiremos", ha prometido el francés, aunque no será fácil. Ahora, la solución pasa porque el Congreso y el Senado resuelvan sus discrepancias en una comisión mixta.

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