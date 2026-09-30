Los vecinos de Algemesí detienen a un atracador armado con un cuchillo: acababa de robar 14.000 euros en un salón de juegos

La valentía de la trabajadora del establecimiento al perseguir al ladrón y la ayuda de dos vecinos fue crucial para detener al atracador, que cuchillo en mano acababa de robar 14.000 euros de un salón de juegos.

Los vecinos de Algemesí, en Valencia, conseguían reducir a un peligroso ladrón armado, un hombre que acababa de llevarse 14.000 euros de un salón de juego.

El delincuente portaba un cuchillo y se había enfrentado previamente con una de las trabajadoras, a la que había agredido e incluso arrastrado del pelo dentro del local.

Ya en la calle, la mujer persiguió al atracador, que todavía llevaba el cuchillo en la mano, y con la ayuda de dos vecinos conseguían reducirlo e inmovilizarlo hasta la llegada de la Policía Local, recuperando además el botín, después de que algunos fajos de billetes quedaran esparcidos por la calzada.

Tras recuperar el arma y el dinero robado, la Policía Local trasladó al detenido a la comisaría de la Policía Nacional en Alzira, donde se han hecho cargo de las investigaciones.

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