Los vecinos del barrio de Lucero acogen con los brazos abiertos la visita del papa al centro CEDIA para personas sin hogar: "Estamos muy orgullosos"

Los detalles Cientos de personas han aguantado horas al sol para poder ver a León XIV o, por lo menos, intentarlo.

León XIV ha elegido el distrito de Latina en Madrid, específicamente el barrio de Lucero, para su primera visita, donde acudió al centro CEDIA de personas sin hogar. Los vecinos, orgullosos de recibir al pontífice, han esperado horas bajo el sol para verlo. Una joven destacó la importancia del centro, afirmando que ofrece opciones a personas sin hogar, especialmente a mujeres embarazadas. Sin embargo, algunos residentes expresaron su descontento por la limpieza solo durante la visita papal. A pesar de esto, la emoción de recibir al papa prevaleció, siendo considerado un honor para el barrio.

León XIV ha escogido para su primera visita uno de los distritos más antiguos e históricos de Madrid, Latina, con el barrio de Lucero como destino final, donde ha acudido al centro CEDIA de personas sin hogar. "Estamos muy orgullosos de que nuestro papa esté aquí en nuestro barrio, que es un barrio muy humilde y muy bueno", ha expresado una vecina.

Con casi 40.000 habitantes, el barrio ha recibido al pontífice con los brazos abiertos y cientos de personas han aguantado horas al sol para poder ver a León XIV o, por lo menos, intentarlo.

Además, presumen de que el papa haya escogido precisamente su barrio para su visita, y en concreto el centro CEDIA. "Que todo el mundo sepa que tiene opciones y que no se va a quedar en la calle, que existen lugares donde pueden ser recibidos, por lo menos las mujeres embarazadas", ha manifestado una joven.

Sin embargo, los vecinos también muestran su descontento en ciertas cosas. "Ahora hay mucha limpieza, pero luego no nos hacen ni caso, como si no pagásemos los mismos impuestos como los demás. Ahora porque viene nuestro santo Padre, que es lo mejor que puede haber, vienen a limpiarlo, pero cuando hay ratas y porquería por todos los sitios no se acuerdan", ha denunciado una mujer mayor.

Pese a ello, nada supera a la emoción de estar cara a cara con el papa. "Estamos muy ilusionadas porque es una gracia de Dios el que el Vicario de Cristo venga a confirmarnos", ha declarado una monja. Así, el barrio de Lucero ha acogido con gran orgullo la visita de León XIV.

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