Sánchez acusa al PP de "dar una patada a la Constitución" con su pacto con Vox ante un Feijóo que solo habla de infraestructuras

¿Qué han dicho? El líder del PP ha preguntado al presidente del Gobierno por la falta de inversión del Ejecutivo, asegurando que España "está a la cola de la UE en inversión e infraestructuras". "Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B", ha contestado Sánchez.

En un reciente cara a cara, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió a las críticas del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien cuestionó la falta de inversión del Ejecutivo. Sánchez destacó el pacto entre PP y Vox en Extremadura, criticándolo por violar principios constitucionales y frenar las energías renovables. Acusó a Feijóo de desmantelar lo público y de irresponsabilidad en proyectos industriales. Feijóo replicó, acusando a Sánchez de insensibilidad y corrupción. Míriam Nogueras de Junts pidió elecciones anticipadas, criticando la gestión en Cataluña. Sánchez defendió su gestión, destacando avances en educación y descarbonización, y se comprometió a enfrentar retos energéticos.

Casi un mes después de su último cara a cara, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a las preguntas del líder de la oposición, un Alberto Núñez Feijóo que ha centrado sus ataques en la falta de inversión del Ejecutivo, que le colocan, dice, "a la cola de la UE en inversión e infraestructuras". El jefe del Ejecutivo ha recordado unas palabras que dijo el propio Feijóo, cuando dijo que España debería alcanzar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.

Sin embargo, lo más destacado de esta sesión ha estado en ese pacto cerrado entre PP y Vox en Extremadura, un pacto que Sánchez ha criticado al asegurar que el PP ha dado "una patada a la Constitución". "Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución", ha reprochado Sánchez, que cree que el texto "viola" el principio de igualdad entre ciudadanos y el principio de no discriminación. En segundo plano ha destacado que el pacto también propone dar "un frenazo a las energías renovables", destacando su importancia en crisis energéticas como las vividas durante la guerra en Ucrania o la de Irán.

Sánchez cree que los 'populares' pondrán en duda muchos proyectos industriales en Extremadura, algo que considera "una auténtica irresponsabilidad" ante un Feijóo al que acusa de hacer un "desmantelamiento de lo público". "Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B", ha sentenciado Sánchez.

La respuesta de Feijóo ha estado centrada en la "falta de humanidad" de Sánchez, quien es "implacable recaudando" e "insensible a los problemas de la gente". Según Feijóo, la mayoría de los españoles creen que Sánchez "gobierna contra ellos" y "lo único que empata con su corrupción" es "su incompetencia".

Junts pide a Sánchez un adelanto electoral

"¿Todo eso se lo escribe usted o se lo escriben? Lo que tiene que leer es el pacto de Extremadura", ha llegado a decir Sánchez a Feijóo, al que ha afeado que lo que le dice "le entra por un oído y le sale por otro". "Con este Gobierno, España funciona. Lo que no funciona es una oposición que confunde sus deseos con la realidad", ha añadido el presidente del Gobierno.

Después ha llegado el turno de Junts, con una Míriam Nogueras que ha llegado a pedir a Sánchez que convoque elecciones anticipadas, asegurando que en Cataluña "pagan la fiesta a España" mientras "ahogan a los catalanes a impuestos" y los servicios públicos "están peor que nunca". "Empobrecen a la gente; ese no es nuestro modelo de país. España invita y sufren los catalanes", ha criticado Nogueras.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha preguntado por los planes que tiene por delante el Gobierno, con un Sánchez que ha defendido estar "en lo urgente y en lo importante". "Ayer también aprobamos un anteproyecto de ley sobre la reducción de la ratio de alumnos. Mejorará la educación pública que está siendo atacada por aquellos que gobiernan con la ultraderecha; por ejemplo, en Extremadura o Madrid. Estamos en lo urgente y en lo importante. Rechazamos la guerra de Irán, pero tenemos que seguir protegiendo a los ciudadanos y estamos en el impulso de la descarbonización. Aquello que funciona, como las energías renovables, es lo que pretenden frenar. Nos tendrán enfrente", asegura.

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