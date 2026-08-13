Abucheos y gritos de "cobarde" a la llegada de Marlaska en Ceuta: "Estamos al límite"

El contexto A diferencia de Margarita Robles, el ministro no ha querido acercarse a los congregados frente a la sede de la Delegación del Gobierno donde se iba a reunir con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue recibido con abucheos y gritos de "cobarde" y "traidor" a su llegada a Ceuta, donde evitó acercarse a los ciudadanos, a diferencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien escuchó a los residentes tras la crisis migratoria de julio. Marlaska anunció un refuerzo policial en Ceuta con 65 nuevos agentes. Fue criticado por el PP por no asistir a una comisión del Senado para explicar la crisis, justificando su ausencia por preparativos de Protección Civil. Marlaska aseguró que dará explicaciones en el Congreso el 28 de agosto.

Medio centenar de personas han recibido este jueves con abucheos y gritos de "cobarde", "traidor" o "Ceuta está al límite" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada a Ceuta.

A diferencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien este miércoles se acercó a los ciudadanos y escuchó de primera mano la situación de la ciudad autónoma tras la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio, cuando más de 80.000 personas entraron irregularmente desde Marruecos; el ministro no ha querido acercarse a los congregados frente a la sede de la Delegación del Gobierno donde se iba a reunir con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, nada más salir el ministro del coche que lo ha llevado al edificio, los gritos de los vecinos ceutíes se han escuchado con fuerza. Una escena que ha reflejado la frustración de los ciudadanos, quienes piden al Gobierno que no les abandonen.

Tras la reunión, Marlaska ha anunciado ante los medios de comunicación un nuevo refuerzo policial en Ceuta, que se suma al que las fuerzas de seguridad del Estado vienen realizando en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de inmigrantes a finales del pasado julio.

El ministro ha señalado que la Policía Nacional va a contar estos días con un despliegue adicional de una Unidad de Prevención y Reacción con 45 nuevos agentes, junto a otros 20 de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras.

Marlaska ha sido criticado por el PP por no haber acudido este miércoles a la comisión que controla a su departamento en el Senado tras ser convocado para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta. Se ausentó para acudir a los preparativos de Protección Civil para el dispositivo especial de cara al eclipse solar.

Al ser preguntado por su ausencia en el Senado, Grande-Marlaska aseguró que "no hay ninguna voluntad de incumplimiento" y que dará explicaciones en el Congreso el 28 de agosto, cuando comparecerá a petición propia.

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