Marruecos muerde el guante de seda de España y responde con ataques y amenazas a la diplomacia del Gobierno

La otra cara A pesar de que desde el Gobierno de Sánchez se ha insistido en la "cooperación" con los marroquíes, desde Rabat avisan con suspender la aplicación del acuerdo de extradición. "Impedimos la salida de migrante y allí les regularizan", dice su ministro de Justicia.

Marruecos ha intensificado su retórica contra España tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta el 30 de julio, a pesar de que el gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido un discurso de cooperación y diálogo. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha señalado a España por la crisis migratoria, sugiriendo que Rabat podría suspender el acuerdo de extradición con Madrid debido a la falta de reciprocidad. Mientras tanto, el gobierno español, representado por Fernando Grande-Marlaska, continúa enfatizando una "cooperación absolutamente extraordinaria". Margarita Robles, ministra de Defensa, ha pedido explicaciones a Marruecos sobre los movimientos migratorios.

Marruecos ha subido el tono contra España. Ha subido el tono después de no hacer nada por impedir esa entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio. Lo ha hecho a pesar de que el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha medido en todo momento sus palabras. Unas en las que han hablado de cooperación y de diálogo con el Ejecutivo marroquí en un discurso que siguen manteniendo a pesar de los ataques y amenazas que llegan desde la nación africana.

Porque a pesar du que el ministro de Justicia de Marruecos ha señalado a España por la crisis migratoria el Ejecutivo sigue a lo suyo. Sigue, como Fernando Grande-Marlaska, hablando de "cooperación". De una "cooperación absolutamente extraordinaria en términos absolutamente positivos".

Eso fue lo que dijo el ministro del Interior. Eso fue lo que afirmó, siguiendo lo que el propio Sánchez afirmó un día después de que miles y miles de migrantes llegaran a nado desde Marruecos hasta Ceuta. "La interlocución fue fluida, constante y razonable", expuso.

Es la línea que ha tenido el Gobierno en lo que a Marruecos respecta. Una que tan solo Margarita Robles parece haber flexibilizado pues de ella ha llegado lo más parecido a una petición de explicaciones al país marroquí.

"Les pido que lleguen hasta el final para saber lo que ha ocurrido. Que investiguen esos movimientos que ha habido en redes porque no podemos mirar hacia otro lado", compartió la ministra de Defensa.

La respuesta de Marruecos ha sido usar el mazo. Usar la amenaza y cargar la responsabilidad hacia España. Así lo ha hecho Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia marroquí, que apunta al Ejecutivo de Sánchez por "aceptar" a los migrantes asegurando que Rabat trata de impedir su salida.

Avisando con que su país podría suspender la aplicación del acuerdo de extradición con Madrid por la falta de reciprocidad de las autoridades españolas.

"¿Por qué los paramos nosotros?"

"Nosotros impedimos la salida de los migrantes pero en España se les acepta y se regulariza su situación", ha afirmado en una entrevista con EFE. Además, dice que eso es algo que les "agota y causa problemas".

La pregunta que ha lanzado, la del por qué: "¿Por qué no los aceptamos también nosotros y nos convertimos en ángeles, como ellos quieren ser? ¿Por qué obligamos a la gente a saltar las vallas y a lanzarse al mar? Si vais a recibirlos, ¿por qué los paramos nosotros?"

Además, Ouahbi aseguró que algunos inmigrantes subsaharianos detenidos por las autoridades marroquíes cuestionan esa contradicción. "¿Por qué nos impedís el paso si España nos va a aceptar?", dijo que preguntan.

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