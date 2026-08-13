Margarita Robles pide retrasar su comparecencia en el Senado para prepararla "con más rigor y detalle"

Los detalles La ministra de Defensa ha aplazado su comparecencia en el Senado, que estaba prevista para el 18 de agosto, para "poder ser precisa y exhaustiva" con su intervención.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha solicitado posponer su comparecencia en el Senado, inicialmente prevista para el 18 de agosto, para poder prepararla con rigor. En una carta al presidente del Senado, Robles menciona su reciente visita a Ceuta, donde se reunió con las Fuerzas Armadas y ciudadanos para entender la situación tras la crisis migratoria de finales de julio. Esta crisis ha generado tensiones entre el Congreso y el Senado sobre las comparecencias de varios ministros. El PP exige explicaciones inmediatas, mientras el Gobierno propone hacerlo a finales de mes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también pospuso su comparecencia, asegurando que explicará la situación el 28 de agosto en el Congreso.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido retrasar su comparecencia en el Senado, que estaba prevista para el 18 de agosto, para "poder ser precisa y exhaustiva" con su intervención.

En una carta que la ministra ha enviado al presidente del Senado, y a la que ha tenido acceso laSexta, Robles ha pedido retrasar su intervención para "poder prepararla con un mínimo rigor y detalle".

La ministra comienza su carta mencionando su "intensa visita" en Ceuta en la que mantuvo reuniones con las Fuerzas Armadas y conversaciones con los ciudadanos en las que escuchó de primera mano la situación de la ciudad autónoma tras la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio, cuando más de 80.000 personas entraron irregularmente desde Marruecos.

"Entiendo que desde la responsabilidad, que para una detallada comparecencia en el Senado, por el respeto que merece dicha Cámara, me resulta necesario poder tener más tiempo para poder prepararla con un mínimo rigor y detalle", ha señalado Robles.

Así, la ministra ha insistido en que "por el máximo respeto al Senado y para poder ser precisa y exhaustiva en mi intervención" considera que "no tendría tiempo suficiente" para el próximo día 18 para "la adecuada preparación de esta comparecencia, lo que comportaría dejar a esta sin el exigible y riguroso contenido".

Además, ha aclarado que lo hará cuando empiece el periodo de sesiones. Por tanto, sus primeras explicaciones las dará el próximo 25 de agosto en el Congreso de los diputados a petición propia.

Marlaska no acudió al Senado

La crisis de Ceuta ha provocado un nuevo choque entre el Congreso y el Senado por las peticiones de comparecencia de varios ministros para dar explicaciones sobre la entrada masiva de miles de personas de Marruecos a Ceuta.

El PP quiere que los titulares de Defensa, Exteriores, Interior y Justicia lo hagan esta semana en la Cámara Alta y el Gobierno ha decidido que lo hagan a finales de mes, en la Cámara Baja. El pasado viernes Rollán envió sendas cartas a los ministros advirtiéndoles de las consecuencias legales que se derivarían de no comparecer en la cámara sin justificarlo debidamente.

Sin ir más lejos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no acudió este miércoles a la comisión que controla a su departamento en el Senado tras ser convocado para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta. Se ausentó para acudir a los preparativos de Protección Civil para el dispositivo especial de cara al eclipse solar.

Al ser preguntado por su ausencia en el Senado, Grande-Marlaska aseguró que "no hay ninguna voluntad de incumplimiento" y que dará explicaciones en el Congreso el 28 de agosto, cuando comparecerá a petición propia.

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