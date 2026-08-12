Marlaska no comparece en el Senado para dar explicaciones por la crisis de Ceuta y el PP lanza sus preguntas a su silla vacía

Los detalles El presidente de la Comisión de Interior, Fernando Martínez-Maillo (PP), ha asegurado que la Cámara Alta adoptará las medidas "políticas o legales que sean necesarias para que este acto no quede sin las debidas consecuencias".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no asistió a la comisión del Senado sobre la crisis migratoria en Ceuta, priorizando los preparativos de Protección Civil para el eclipse solar. Fernando Martínez-Maíllo, presidente de la comisión de Interior, calificó la ausencia de "injustificable" y una falta de respeto al Senado, prometiendo medidas políticas o legales. La sesión se celebró de todos modos, con senadores lanzando preguntas al aire. Marlaska, tras reunirse con Protección Civil, afirmó que no hubo intención de incumplir y que explicará su ausencia en el Congreso el 28 de agosto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha acudido este miércoles a la comisión que controla a su departamento en el Senado tras ser convocado para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta. Se ha ausentado para acudir a los preparativos de Protección Civil para el dispositivo especial de cara al eclipse solar de este miércoles.

Ante esta situación, el presidente de la comisión de Interior, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado que la ausencia de Marlaska "es injustificable y una falta de respeto al Senado e incumple una obligación constitucional y legal".

Lo ha hecho señalando con su mano a la "silla vacía" del ministro. De hecho, Maíllo ha asegurado que la Cámara Alta adoptará las medidas "políticas o legales que sean necesarias para que este acto no quede sin las debidas consecuencias".

Pese a la ausencia de Marlaska, Maíllo ha decidido que la sesión se celebre, por lo que Cristina Díaz, senadora ceutí del Partido Popular, ha lanzado sus preguntas y sus reproches a la silla vacía del ministro. Del mismo modo ha operado Eduard Pujol, senador de Junts, que ha lanzado sus preguntas al aire.

"Marlaska asegura que "no hay ninguna voluntad de incumplimiento"

Ante esta situación, Grande-Marlaska ha sido preguntado por su no comparecencia en el Senado tras la reunión con los integrantes de Protección Civil, donde ha asegurado que "no hay ninguna voluntad de incumplimiento" y que dará explicaciones en el Congreso el 28 de agosto, cuando comparecerá a petición propia.

"Ya se contestó al Senado sobre la imposibilidad de asistencia por este periodo por circunstancias que no hace falta subrayar", ha asegurado Marlaska. "No hay ninguna voluntad de incumplimiento, sino la voluntad de seguir cumpliendo nuestras responsabilidades como Ejecutivo y hacia el parlamento", ha zanjado.

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