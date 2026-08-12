Pepi alaba a Margarita Robles tras su tenso encuentro en Ceuta: "Es muy humana, chapó. Se me ha pasado el bajoncillo"

La vecina de Ceuta cuenta en Al Rojo Vivo cómo vivió su encuentro con Margarita Robles, a quien pidió entre lágrimas que no abandonara la ciudad. La ministra la cogió de la mano y logró tranquilizarla.

Una de las protagonistas de la jornada en Ceuta ha sido Pepi, una vecina que protagonizó un impactante momento al pedir entre lágrimas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no abandonara la ciudad ante la crisis migratoria que está viviendo.

Pepi ha contado en Al Rojo Vivo cómo vivió ese momento y ha explicado el cúmulo de sentimientos que tenía entonces: "Tenía un cúmulo de sentimientos encontrados: rabia, impotencia, dolor… de ver tu ciudad invadida. Y que no te vendan la moto de que esto es normal".

La vecina también ha explicado cómo ha cambiado su día a día y el de otros ceutíes: "No podemos ir a la playa, y tampoco es que tengamos tantas, por miedo a las infecciones".

Sobre el momento en el que se acercó a Margarita Robles para pedirle que no se olvidara de Ceuta y que no abandonara a sus ciudadanos, Pepi destaca especialmente la reacción de la ministra: "Muy humana. Chapó. Me quito el sombrero. Te puede gustar más o menos un ministro, pero ella, chapó".

Tras el encuentro, Pepi asegura que se queda con la sensación de que la ministra prestará más atención a la situación que atraviesa la ciudad, especialmente en lo relativo al refuerzo de la frontera: "Me quedo con la sensación de que nos va a prestar más atención en el tema de reforzar la frontera, de asegurarnos de no abandonarnos".

Pepi recuerda también las palabras que le trasladó directamente a Robles: "Le he dicho: no nos abandone. Nosotros somos españoles, tan españoles como si naces en Madrid".

La vecina reconoce que la actitud de la ministra consiguió tranquilizarla en un momento de gran tensión emocional. "Ha sido tan humana y he notado ese calor y me ha reconfortado tanto que se me ha pasado la ansiedad y el bajoncillo. Se lo digo de verdad, me ha sorprendido", relata.

"Me encuentro bien y ha sido gracias a ella", asegura Pepi, que también ha contado en Al Rojo Vivo que la ministra le dijo que la llamaría.

Finalmente, la vecina ha querido quedarse con el lado más humano del encuentro y ha lanzado un último mensaje a Margarita Robles: "Es muy humana, me ha calmado, me ha tranquilizado y, como a mí, a cualquiera. Me ha cogido la mano y yo me he sentido arropada".

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