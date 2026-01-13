José Luis Ábalos ya tiene nuevo abogado: Marino Turiel asumirá su defensa en el caso Koldo

El exministro José Luis Ábalos a su llegada al Tribunal Supremo antes de entrar en prisión.

Entre líneas El cambio de abogado podría influir en el señalamiento del juicio por las mascarillas, aunque en ocasiones anteriores el Supremo ha ignorado fechas fijadas por otros letrados que defendieron a Ábalos, como Benet Salellas y Jacobo Teijelo.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha nombrado a Marino Turiel Gómez, del despacho Turiel Abogados, como su nuevo abogado en las causas que se siguen en su contra en el marco del caso Koldo. El anuncio lo hizo el propio Ábalos a través de su cuenta en la red social X, donde explicó que Turiel es un profesional con el que trabaja desde hace años y que ya gestiona otros asuntos relacionados con la causa, como su recurso al Suplicatorio ante el Tribunal Constitucional y la querella contra la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

"Un abogado es el rostro más próximo y humano en causas como las que me afectan, pero también es el más expuesto. Por eso quiero expresar mi más sincero agradecimiento por asumir mi representación", escribió el exministro.

Cambio tras la renuncia de su anterior defensa

Este relevo llega apenas cinco días después de que su anterior equipo legal, Chabaneix Abogados, renunciara a seguir con su defensa por "discrepancias contractuales" que, según fuentes jurídicas, "imposibilitan la continuidad de la relación profesional". Aun así, Ábalos destacó el "gran trabajo desplegado en tan corto espacio de tiempo".

Antes de Chabaneix, Ábalos había trabajado con Benet Salellas y Jacobo Teijelo, que también dejaron la defensa por motivos internos. Ahora, Turiel sustituye a Chabaneix, aunque esto podría afectar al señalamiento del juicio por las mascarillas, que todavía no tiene fecha definitiva. No obstante, en ocasiones anteriores el Supremo ha ignorado señalamientos previos fijados por otros letrados, por lo que la celebración del juicio podría mantenerse según lo previsto.

No es la primera vez que el exministro cambia de abogado en este caso. En octubre pasado contrató a Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional que participó en investigaciones como el 'caso Faisán' o el 11-M, y antes trabajó con José Aníbal Álvarez, con quien rompió la relación por "diferencias irreconducibles".

Una vista decisiva en el Supremo

El nombramiento de Turiel se produce justo antes de la vista clave ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo, prevista para el jueves 15 de enero, en la que se decidirá si se mantiene o revoca la prisión provisional sin fianza de Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Ambos fueron enviados a prisión por el magistrado instructor Leopoldo Puente el pasado 27 de noviembre, que consideró que existía un riesgo "extremo" de fuga ante la proximidad del juicio por presuntos amaños en contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia y por las elevadas penas solicitadas.

La renuncia de Carlos Bautista había generado dudas sobre si la vista podría celebrarse, pero la incorporación de Marino Turiel garantiza que la cita judicial se mantenga según lo previsto.

¿Quién es Marino Turiel?

Según su web profesional, Marino Turiel está especializado en Derecho Penal Económico y Contencioso en el orden fiscal y ha intervenido en "algunos de los más importantes procesos penales que se han tramitado en España desde 1992".

Su experiencia incluye la defensa de directivos de empresas, profesionales y cargos públicos, así como de personas afectadas en procesos por estafas múltiples. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Turiel cuenta con más de 30 años de trayectoria, en los que ha acumulado experiencia en asesoramiento a empresas en cumplimiento normativo y derecho penal económico.

Riesgo de fuga y próximos pasos

La vista ante el Supremo será decisiva para Ábalos, ya que podría revertir la medida cautelar que mantiene su libertad limitada. La Sala revisará tanto su recurso como el de Koldo García, mientras la defensa de Turiel se prepara para argumentar que la prisión provisional no debe mantenerse.

Ábalos ha subrayado que su nuevo abogado "gestiona también asuntos que guardan relación con la causa", dejando claro que confía plenamente en su experiencia para afrontar esta etapa crucial del procedimiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.