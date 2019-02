La abogada y tertuliana Paloma Zorrilla se da de baja en Vox tras ser expedientada porque su marido, ginecólogo, practica abortos

La abogada navarra Paloma Zorrilla y su marido, el ginecólogo José Miguel Gurrea, se han dado de baja en Vox, partido al que se afiliaron hace quince días antes. La decisión llega después de que la formación le haya expedientado porque su marido practica abortos en clínicas privadas.

Paloma ha señalado que Vox no sólo abrió un expediente a su marido, sino que también le abrió otro a ella, pese a que es "pública" su postura "absolutamente en contra de la Ley del Aborto".

La letrada, también colaboradora en la Sexta Noche, ha explicado que habló con la comisión gestora de Vox para transmitirles su malestar porque "las actuaciones, la profesión y la opinión" de su marido, son "cuestión solo de él".

"Me molesta profundamente que digan que, como tenemos un matrimonio, no entienden que yo opine de forma distinta. Yo tengo todo el derecho del mundo a pensar y opinar de forma diferente a mi marido. Me parece increíble y repugnante que hoy alguien piense esto", ha señalado, para apuntar que este episodio le ha llevado a darse de baja en el partido de Abascal.

También ha incidido en que se siente "profundamente engañada y decepcionada" con Vox, una agrupación que consideraba "aconfesional".