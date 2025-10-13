El futbolista Rafa Mir guarda silencio tras ser procesado por dos delitos de agresión sexual con violencia para evitar contradicciones

El contexto Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en el domicilio del ahora jugador del Elche CF. La jueza ve indicios de que Rafa Mir agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las dos chicas, jóvenes que conoció en una discoteca de Valencia.

Rafa Mir, futbolista del Elche, ha optado por guardar silencio en su primera declaración como procesado por dos presuntos delitos de agresión sexual con violencia, ocurridos en su chalet de Bétera, Valencia, en septiembre de 2024. La presunta víctima, una joven de 21 años, lo denunció por agresión sexual agravada. Aunque Mir admitió previamente haber mantenido relaciones consentidas, ahora se acoge a su derecho de no declarar para evitar contradicciones. La jueza procesó al deportista por "acceso carnal" y "empleo de violencia", considerando que hay indicios suficientes. La defensa de Mir no presentará recurso, acercándolo a un juicio oral en la Audiencia Provincial de Valencia.

El futbolista Rafa Mir guarda silencio en su primera declaración como procesado por dos delitos de agresión sexual con violencia. El jugador se ha acogido este lunes a su derecho de no declarar. Los hechos que se investigan ocurrieron en septiembre de 2024, en su casa de Bétera, Valencia. La presunta víctima es una chica de 21 años le denunció por agresión sexual agravada, lo que antes se conocía por violación. Otra chica, de 25 años, denunció al también futbolista Pablo Jara por agresión sexual.

Desde entonces, Rafa Mir se encuentra en libertad provisional con cargos, sin pasaporte, con una orden de alejamiento de la denunciante, pero sigue jugando al fútbol en Elche, en primera división.

Tras su paso por el juzgado, nos preguntamos por qué Mir ha guardado silencio si antes admitió que había mantenido relaciones sexuales, pero consentidas. Hay que recordar que la jueza encargada del caso procesó al deportista por un delito de agresión sexual y, apuntaba, "con acceso carnal" y "empleo de violencia".

Es parte de su estrategia de defensa. La jueza ha considerado que existen indicios y no solo meras sospechas de que esas dos agresiones sexuales podrían haber sucedido. Por ello, ahora que ya tiene que declarar como imputado, apuesta por no decir absolutamente nada, para no entrar en contradicciones con el relato anterior. Pura estrategia.

Porque anteriormente, en la fase de instrucción, Rafa Mir sí que dio su versión. Dijo que había sido sexo consentido. Que la mujer de 21 años acabó denunciándole por un tema de celos.

En el chalet de Rafa Mir

Las agresiones sexuales que ahora se le imputan ocurrieron en su chalet de Bétera, en Valencia, después de una noche de fiesta. ¿Qué ocurrió exactamente?

El día del suceso, Rafa Mir, Pablo Jara (también jugador de fútbol, pero de segunda división) y otro amigo estaban en una discoteca y conocen a dos mujeres de 21 y de 25 años. Van a terminar la fiesta en casa de Rafa Mir y allí, primero, el jugador tiene relaciones consentidas con la mujer de 25 años en la habitación. Cuándo bajan a la piscina Rafa Mir, según el relato de la denunciante, la mujer de 21 años, la tira a la piscina y en el agua le introduce sin su consentimiento los dedos.

La víctima logra salir de allí, pero tiene que volver a por su bolso. Y ahí llega la agresión sexual que denuncia en el baño. Detalla que Rafa Mir la introduce a la fuerza en el baño. Allí, la sienta en el lavabo y ​​le introduce los dedos. Asegura que mientras todo ocurría ella lloraba y le decía que iba a llegar su padre a buscarla.

Rafa Mir está ahora procesado por esas presuntas agresiones sexuales. El siguiente paso judicial lo hemos sabido este lunes. Su defensa no va a presentar recurso para que no se celebre el juicio. Así que Mir está cada vez más cerca de la apertura de un juicio oral en la Audiencia provincial de Valencia.

