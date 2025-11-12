Abascal reduce a "construir diques y presas" sus condiciones a Feijóo para investir a Pérez Llorca en Valencia

Mientras tanto... El líder de Vox también ha hecho un ofrecimiento a Pedro Sánchez, comprometiéndose a convocar elecciones en la Comunidad Valenciana si él disuelve las Cortes y hace lo mismo.

Santiago Abascal le ha dejado claro a Alberto Núñez Feijóo cuáles son las condiciones que le pone para apoyar la investidura de Pérez Llorca como president de la Comunidad Valenciana y así evitar tener que ir a elecciones.

"Ese es el pacto que nosotros les proponemos: movilizarnos para que se hagan presas y diques necesarios en Valencia", ha destacado. El líder de Vox ha dejado claro que le da igual que les llamen "negacionistas" por estas exigencias que, según dicen, imponen para que "no mueran españoles".

En el Congreso de lo Diputados, le ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo si cree que podrán pactar, al menos, eso. "Si no va a romper de una vez por todas con todos esos pactos, con el terrorismo climático o inmigración masiva, con nosotros no tiene que contar", ha destacado, indicando que, en ese caso, tendrían que mirar al PSOE.

Por otro lado, Abascal ha asegurado que le parece "bien" que Feijóo no cuente con él en un hipotético futuro gobierno, aunque le ha aconsejado que "no empiece a repartir ministerios y vicepresidencias" como hizo en el pasado, recordándole que no le salió nada bien.

Durante su intervención, también se ha dirigido a Pedro Sánchez para hacerle una propuesta, precisamente, sobre Valencia. El líder del Vox le ha propuesto un intercambio, él apoya que se convoquen elecciones en dicha comunidad autónoma si el presidente del Gobierno hace lo mismo.

"Me comprometo a ir a elecciones en Valencia si usted hace lo mismo, señor Sánchez, y desconvoca las Cortes y convoca elecciones", ha destacado.

Espinosa señala que el pacto entre PP y Vox servirá como "preámbulo" para la Moncloa

Precisamente, sobe el posible pacto entre PP y Vox se ha pronunciado Iván Espinosa de los monteros, exmiembro del partido liderado por Santiago Abascal.

En concreto, ha destacado que cree que lo que pase ahora en estas negociaciones servirá a la derecha y la ultraderecha como "preámbulo" para la Moncloa.

"Lo que suceda en estos gobiernos se interpretará como un preámbulo de lo que pueda suceder en un Gobierno de la nación", ha asegurado, confesando que espera que tomen "decisiones responsables" que generen gobiernos "estables" que sean sintomático de cómo será la relación futura.

