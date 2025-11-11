Hombre de partido, mano derecha de Mazón y cercano a Vox: Sandra Sabatés analiza el perfil de Pérez Llorca

Sandra Sabatés repasa en El Intermedio la trayectoria de Juan Francisco Pérez Llorca, el político propuesto por Alberto Núñez Feijóo para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana. La presentadora destaca su perfil continuista y su cercanía con el PP valenciano.

Pérez Llorca empezó su carrera política en el Partido Popular como concejal en Finestrat, Alicante en el año 2003, hasta que en 2015 llegó a ser alcalde del municipio. "Ocho años después, en 2023, se convierte en secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y en 2024 adquiere el cargo de síndic del grupo popular en esa cámara", explica la presentadora de El Intermedio.

Según señala Sabatés, Pérez Llorca es considerado como "un hombre de partido" debido a hecho toda su trayectoria política entres los populares. "Además, consideran que es una decisión en cierto modo continuista, ya que es muy cercano a Carlos Mazón al haber sido su mano derecha en el PP valenciano", destaca Sandra.

Por otro lado, el candidato a sustituir a Mazón tiene experiencia negociando con Vox y además es "considerado como el artificie de los pactos entre el PP y Vox en 2023 con el que los populares llegaron a la Comunidad Valenciana, por lo que presumiblemente el partido ultra habría dado el visto bueno a esa candidatura".

