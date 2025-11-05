Vox reconoce que "le cae muy bien" Pérez Llorca en plenas negociaciones para elegir al sucesor de Mazón

El contexto El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, cree que los candidatos a presidir la Generalitat "no son importantes". En Génova no quieren elecciones y apuestan por un periodo de transición con Juanfran Pérez Llorca al frente de la Generalitat Valenciana.

"A mí me cae muy bien Juanfran (Pérez Llorca)". Esa frase es lo más parecido a un posicionamiento que ha habido por parte de PP y/o Vox a la hora de hablar de la persona elegida para suceder a Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat. Son palabras del portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, que recalca que tampoco tiene que "tener ninguna preferencia": "No son importantes los candidatos, sino la política que lleven los candidatos".

Las conversaciones están en marcha entre PP y Vox, con los 'populares' mostrándose optimistas y apelando a la altura de miras de la formación de ultraderecha. Desde la formación recuerdan que había un pacto presupuestario cerrado entre ambas formaciones de la época de Mazón y aseguran que no tendría sentido echar por tierra ese acuerdo.

Desde Génova ven a Pérez Llorca como una figura de transición y descartan un adelanto electoral. Así evitarían, además, 'quemar' antes de tiempo una eventual candidatura a la presidencia de la Generalitat Valenciana de María José Catalá, actual alcaldesa de Valencia.

Por parte de Vox, su líder, Santiago Abascal, ha puesto exigencias a los 'populares', exigiéndoles un "rechazo al Pacto Verde Europeo" y "a la inmigración masiva" que Mazón sí que aceptó siendo president. "Ese pacto estaba vigente con el señor Mazón. No sabemos si con el sustituto que proponga el PP ese pacto seguirá vigente", ha asegurado en una entrevista en 'La Vanguardia'.

Proponer nombres es "una responsabilidad del PP", según Vox

Además, la ultraderecha descarta proponer nombres concretos, algo que consideran que es "una responsabilidad del PP". "Para nosotros la discusión nunca es sobre las personas, sino sobre las políticas concretas", ha recalcado Abascal, que asegura "no temer" ante unas posibles elecciones.

"En unas elecciones se puede ganar o perder, y lo asumimos con absoluta deportividad. Lo que no seríamos capaces de asumir es convertirnos en estafadores de aquellos electores que han confiado en nosotros", opina Abascal.

