Ábalos sigue en el papel de víctima y asegura que la imputación de su expareja Jéssica muestra que su caso se cerró "en falso"

El contexto El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la rama del caso Koldo en este tribunal, ha imputado a Jéssica Rodríguez por los presunto tráfico de influencias y malversación.

El exministro socialista José Luis Ábalos considera que la reciente imputación a su expareja Jéssica Rodríguez muestra que el caso por el que a él se le condenó recientemente a 24 años de prisión en el Tribunal Supremo "no es un caso cerrado o, al menos, se ha cerrado en falso".

"La investigación sigue abierta, aporta nuevas evidencias, algunas exculpatorias y nuevas imputaciones", ha añadido en un mensaje en su cuenta de la red social X.

De esta forma, Ábalos se ha referido a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la rama del caso Koldo en este tribunal, de imputar a Jéssica Rodríguez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido su declaración como investigada y la de otras personas tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su ex asesor, Koldo García, a 19 años y ocho meses.

El tribunal les sentenció por, entre otros motivos, el enchufe de Jéssica en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en ambos casos sin desempeñar trabajo alguno, y la Fiscalía entiende que esta contratación guarda "una íntima conexión" con los hechos investigados en la Audiencia Nacional.

Ábalos ha señalado que sobre este proceso de investigación no tiene información al no formar parte de la causa, aunque le afecta, lo que en su opinión demuestra que el Tribunal Supremo "ha juzgado personas, pero no hechos".

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