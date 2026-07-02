Ábalos habla por primera vez tras la sentencia del Supremo: "La rebaja de pena a Aldama es repugnante e inmoral"

Los detalles En la primera entrevista que ha realizado Ábalos tras conocer la sentencia del Supremo, el exministro ha criticado que el comisionista "no es un arrepentido" y su rebaja de pena es "repugnante e inmoral".

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por corrupción, ha criticado la sentencia que permite al comisionista Víctor de Aldama evitar la cárcel colaborando con la Justicia. Ábalos considera la condena "repugnante e inmoral", afirmando que Aldama no es un arrepentido y que su colaboración fue un pacto con la Fiscalía. El exministro lamenta no poder contradecir cada delito imputado y califica la sentencia de desproporcionada. Reconoce que debió dejar el escaño antes para trasladar el caso a la Audiencia Nacional, pero asegura que en prisión intenta ser "uno más".

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien hace una semana el Tribunal Supremo condenó a 24 años y tres meses de prisión por delitos de corrupción, ha hablado por primera vez desde que se publicara su sentencia. En una entrevista que ha tenido con El País a través de un cuestionario, Ábalos ha tildado de "repugnante e inmoral" la condena de 4 años y medio al comisionista Víctor de Aldama, quien se librará de la prisión al haber colaborado con la Justicia.

"No solo no es justa, sino que es repugnante e inmoral por utilizar expresiones de Cirilo Álvarez Martínez, quien fuera presidente del Tribunal Supremo. No ha colaborado con la justicia, sino con la operación de la Fiscalía, que es radicalmente distinto. Aldama ha conseguido la impunidad que pretendía y liberar antecedentes sobre la causa de estafa millonaria sobre hidrocarburos", ha señalado Ábalos sobre la rebaja de pena de Aldama.

Así, el exministro insiste en que el empresario "no es un arrepentido" porque "le hicieron falta diez meses para que efectuara su declaración delatoria". "Su panorama es, pues, hacer frente a ambas acusaciones y en prisión, que para una personalidad como la suya resulta insoportable. De ahí la delación, el pacto con la Fiscalía y apuntando solo a personas con dimensión política", indica.

Además, el exministro ha reconocido que "resulta muy frustrante no tener oportunidad de contradecir, uno a uno, cada delito imputado. La firmeza de la sentencia me impide recurrir como cualquier ciudadano". Considera la sentencia "absueltamente desproporcionada".

Ábalos también ha reconocido que debió haber abandonado antes el escaño para que el caso se hubiera trasladado del Supremo a la Audiencia Nacional. "Visto ahora, fue un error que ha jugado en mi contra", ha reconocido. "Visto con perspectiva, me hubiera beneficiado poco porque el propósito de condenar a un exministro del Gobierno de Sánchez era claro. Pero de haberlo hecho, tal y como hizo Aldama, no hubiera vivido en paz nunca. Mi pena hubiera sido vivir escondido sin restos de dignidad", ha añadido.

Así, Ábalos ha asegurado que en la cárcel procura ser "uno más", que cuenta con el "apoyo y el afecto de los presos", aunque reconoce que hay cierto distanciamiento entre el que era su asesor Koldo García y él. "Ahora somos dos presos que comparten un mismo módulo. Pero tenemos nuestras propias relaciones con otros presos dentro del módulo y nuestras actividades son distintas", ha señalado.

Además, Ábalos ha admitido por primera vez que tuvo reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. "Sí que llegué a hablar con ella e incluso a discutir con acaloramiento", ha señalado. "Lamentablemente, el asunto ha acabado peor de lo que ya intuía. No se puede minusvalorar el poder efectivo", ha añadido.

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