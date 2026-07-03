La Audiencia Nacional imputa a Jéssica Rodríguez en el caso Koldo y la llama a declarar el 20 de julio

Los detalles El hermano de Koldo García, Joseba, y al subdirector de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar, también tendrán que declarar el 20 de julio a las 10:00 horas.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha imputado a Jéssica Rodríguez, exnovia de José Luis Ábalos, por tráfico de influencias y malversación en el caso Koldo, citándola a declarar el 20 de julio. También han sido imputados Ignacio Zaldívar, subdirector de Gestión Administrativa de Adif, y Joseba García, hermano de Koldo García, quienes también comparecerán ese día. La Fiscalía Anticorrupción investiga a Zaldívar y Rodríguez por su contratación en INECO y TRAGSATEC, mientras que a Joseba García se le atribuye su participación en la contratación de INECO. Además, en el caso del rescate de Plus Ultra, se menciona un pago de 2.000 euros a Rodríguez por parte del empresario Luis Felipe Baca.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno imputa a Jéssica Rodríguez, exnovia de José Luis Ábalos, por tráfico de influencias y malversación en el marco de la pieza principal del caso Koldo y le llama a declarar el 20 de julio a partir de las 10:00 horas.

El magistrado también ha imputado al subdirector de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar, y al hermano de Koldo García, Joseba, que también declararán el 20 de julio.

Explica la Fiscalía Anticorrupción que Zaldívar y Rodríguez deben ser investigados por la contratación de la segunda, por parte de INECO, entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y por TRAGSATEC, entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021.

A Joseba García únicamente se le atribuye su participación en la contratación por parte de INECO.

En la sentencia que condenó a José Luis Ábalos y Koldo García quedó probado el enchufe de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, en Ineco y Tragsatec sin prestar ninguna actividad laboral para dichas empresas públicas.

En la causa del rescate de Plus Ultra, el nombre de Jéssica Rodríguez aparece al mencionarse que un empresario investigado por el rescate de la aerolínea ordenó el pago de 2.000 euros para la expareja de Ábalos. Se trata del investigado y empresario peruano Luis Felipe Baca que, según el auto de la Audiencia Nacional, encargó un pago de 2.000 euros a Jéssica Rodríguez.

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