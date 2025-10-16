Ábalos denuncia la vandalización de su casa con pintadas de "corrupto" y "putero": "Debería preocupar a todos"

El contexto La denuncia del exministro, que ha publicado una foto de las pintadas en sus redes sociales, se produce un día después de que compareciera en el Supremo, donde se acogió a su derecho a no declarar.

José Luis Ábalos ha denunciado la "vandalización" de su domicilio tras su comparecencia ante el Tribunal Supremo, donde se acogió a su derecho a no declarar y el juez decidió mantenerle en libertad. El exministro compartió imágenes de las pintadas ofensivas en su casa y criticó la desinformación y manipulación que, según él, motivaron el ataque. Ábalos advirtió sobre el riesgo para los derechos fundamentales y la seguridad ciudadana, instando a las autoridades a actuar. Citó a Göbbels para ilustrar cómo la propaganda puede deformar la realidad. Su denuncia coincide con la investigación en su contra por el 'caso Koldo', relacionado con adjudicaciones de obra pública amañadas.

José Luis Ábalos ha denunciado este jueves la "vandalización" de su domicilio, un día después de comparecer ante el Tribunal Supremo, donde se acogió a su derecho a no declarar y el juez acordó mantenerle en libertad. El exministro ha compartido una imagen en redes sociales donde muestra pintadas en su casa con mensajes como "corrupto", "putero" e incluso "son las cinco y aún no me la han comido".

"Las consecuencias peligrosas de la propaganda, la desinformación y la manipulación traducidas nuevamente en la vandalización de mi domicilio posiblemente realizada por las mismas focas pagadas que ya lo hicieron antes con el falso discurso de 'la verdadera democracia'", se lamenta, a través de un mensaje en la red social 'X'.

El exdirigente socialista asegura que "esto debería preocupar a todos y a todas" porque, sostiene, "tiene que ver con los derechos fundamentales y la seguridad de las personas". "Empieza a ser imperativo pensar detenidamente qué está pasando y que las autoridades e instituciones concernidas cumplan con sus obligaciones de proteger a cualquier ciudadano. Hoy soy yo, mañana serás tú", advierte.

Ábalos cita incluso al propagandista de Hitler: "Para Göbbels, 'una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad'. Un siglo después, su manual sigue siendo eficaz y se aplican las mismas fórmulas: personalizar al adversario en un único enemigo, reducir la realidad a una sola idea y repetirla hasta el hartazgo", se lamenta. "Frente a la comunicación veraz, la propaganda manipula para moldear conciencias que terminan vulnerando derechos. Se llama autoritarismo", concluye.

Su denuncia llega un día después de que el magistrado Leopoldo Puente optara por mantenerle las medidas cautelares que ya tenía -prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado-, pese a apreciar un riesgo de fuga "cierto, aunque no lo suficientemente intenso" como para enviarle a prisión provisional.

Ábalos está investigado por su papel en el 'caso Koldo', una trama de adjudicaciones de obra pública presuntamente amañadas a cambio de mordidas. Los sucesivos informes policiales en el marco de esta causa han sacado a la luz también los despreciables términos en los que él y su exasesor, Koldo García, hablaban de las mujeres y los pagos y regalos que el exministro realizabaa algunas de ellas.

