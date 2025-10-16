José Luis Ábalos elige a Carlos Bautista, exfiscal presente en el juicio del 11-M, como su nuevo abogado en el caso Koldo

Los detalles El exministro ha cambiado de abogado tras las "diferencias irreconducibles" que le hicieron prescindir de los servicios de Aníbal Álvarez. La relación que mantenían letrado y defendido era mala.

José Luis Ábalos ha elegido a Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado con amplia experiencia, para su defensa en el caso Koldo. Bautista, ahora parte de Chabaneix Abogados, ha participado en juicios importantes como el del 11-M y el chivatazo a ETA. Chabaneix Abogados, especializado en derecho penal y casos complejos, destacó la experiencia de Bautista en cooperación judicial y delincuencia económica. La decisión de Ábalos llega tras romper con su anterior abogado, José Aníbal Álvarez, debido a "diferencias irreconducibles" y un deterioro en su relación, lo que generó tensión entre ambos.

Según ha podido saber laSexta, José Luis Ábalos ha escogido a Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional durante 32 años, para llevar su defensa en el caso Koldo. Ahora abogado, cuenta con una dilatada experiencia y estuvo presente en juicios de gran importancia, como el del 11-M y el del chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún.

Así ha confirmado todo el despacho Chabaneix Abogados, firma especializada en derecho penal y casos de alta complejidad. "El exministro José Luis Ábalos ha decidido confiar su defensa a Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional, doctor en Derecho y profesor universitario", exponen.

"Carlos Bautista se incorporó recientemente a Chabaneix Abogados, firma con más de 18 años de experiencia en la defensa penal nacional e internacional, especializada en casos de alta complejidad y derecho penal económico", reza el comunicado del despacho de abogados.

Resaltan, además, la figura de Bautista: "Ha intervenido en procesos de especial relevancia en materia de cooperación judicial, delincuencia económica y extradiciones, aportando una sólida experiencia técnica en la gestión de causas complejas".

"La decisión de José Luis Ábalos de confiar su defensa a este despacho refuerza la posición de Chabaneix Abogados como una firma de referencia en el ámbito penal, reconocida por su profesionalidad, solvencia técnica y compromiso con la defensa de los derechos fundamentales", concluye el comunicado.

Uno en el que han destacado su "perfil discreto" y su "independencia", con una "orientación hacia el trabajo técnico y riguroso, evitando cualquier forma de exposición mediática o enfoque político".

Mala relación con su exabogado

Esta decisión llega después de que Ábalos prescindiera de los servicios de José Aníbal Álvarez, hasta ahora su abogado, por según ha dicho "diferencias irreconducibles". Fue a apenas días de su declaración en el Tribunal Supremo, en la que se acogió a su derecho a no declarar.

"Lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, los enfrentamientos se han convertido en una constante, lo que hace inviable el mantenimiento de la asistencia letrada, pues se ha producido un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza", decía en el texto presentado en el Supremo.

Por su parte, su ya exabogado no se ha tomado bien la decisión de Ábalos de prescindir de sus servicios para la defensa: "Que se la prepare solo o con los abogados con los que ha estado reuniéndose a mis espaldas".

La relación entre abogado y defendido era mala, sobre todo, desde que la semana pasada el abogado filtró que Ábalos se estaba planteando dimitir para retrasar la declaración en el Supremo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.