Ábalos acusa a Aldama de tener "un pacto con la Fiscalía" y otro "con el PP" para "acosar al Gobierno"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, continúa disparando contra el presunto comisionista del 'caso Koldo' por el que se le investiga. En una entrevista a 'El Periódico de España', el diputado asegura que Víctor de Aldama no solo tiene un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel, sino que también con el Partido Popular (PP) para hundir al Gobierno. Además, aprovecha la ocasión para quejarse del trato que ha recibido de la que fuera su formación, el PSOE, así como el recibido por su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Llama la atención que por delatar, falsamente en este caso, a una serie de personas en una causa, salga de prisión de otra causa", responde Ábalos al ser preguntado por la razón que considera habría llevado al empresario a asegurar que sí cobró mordidas por la compra de mascarillas desde la cartera que dirigía, así como por adjudicaciones de contratos para obras públicas.

De este modo, el exsocialista hace referencia a la salida de Soto del Real de Aldama donde se encontraba en prisión provisional por el fraude en el IVA de los hidrocarburos, junto a su socio Claudio Rivas. Además, a ojos del exministro también resulta peculiar que "estuviera en prisión por riesgo de fuga, destrucción de pruebas y por no colaborar en la localización del dinero defraudado, y sin embargo, (...) obtenga la libertad en otra causa, que nada tiene que ver".

Es por esa declaración en la Audiencia Nacional donde el presunto comisionista encendió el ventilador de las acusaciones contra miembros y exmiembros del Gobierno de Pedro Sánchez que Ábalos considera que "hay un pacto con la Fiscalía". Pero va más allá y asegura creer "sinceramente" que también "hay un pacto con el Partido Popular": "Ese es el verdadero pacto", sentencia el exministro que tiene de plazo hasta el 13 de enero para presentar sus alegaciones sobre el suplicatorio del Tribunal Supremo.

A ojos del exministro de Fomento, se trata de "un pacto para seguir acosando al Gobierno" y "haciendo política". De esta manera, sostiene que "que la derecha y la ultraderecha han querido presentar a Aldama como un héroe, y es que parece que simplemente el estar contra el Gobierno ya te purifica".

Eso sí, Ábalos avisa de que estas declaraciones no deben malinterpretarse" pues no "necesariamente" está "defendiendo al Gobierno". De hecho, explica que lo que está denunciando es "una campaña, no solo de acoso, porque tiene un fin claramente que es un golpe de Estado por otras vías de las conocidas en este país".

Precisamente, el exministro tiene para todos y es que en la entrevista también lamenta el trato recibido desde la formación de la que en su día fue número dos, el PSOE. Respecto a la relación con sus ya excompañeros -fue expulsado del partido al salir a la luz el 'caso Koldo'- asegura que "hace tiempo" no tiene trato, como tampoco lo tiene con Pedro Sánchez. Sobre todos ellos, lamenta no haber conocido la razón por la que se prescindió de él como ministro.

"Yo hubiera estado dispuesto, incluso voluntariamente, a dejarlo. Lo sentía además como una liberación. Pero me hubiera gustado alguna explicación más, algunas razones, simplemente para quedarme tranquilo, fueran de la índole que fuera", reprocha Ábalos, quien a su vez asegura que esta situación "lleva a un duelo" que en su caso dice "fue largo".