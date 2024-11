Aldama amenaza a Sánchez tras su salida de prisión: "Si tantas pruebas quiere, que no se preocupe, las tendrá"

El presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha amenazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su salida de prisión este jueves. "Si tantas pruebas quiere, que no se preocupe, las tendrá", ha asegurado Aldama visiblemente enfadado.

Tras su declaración de este jueves donde ha señalado a Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Koldo García, el empresario ha salido de la cárcel del Soto del Real gracias al visto bueno de el juez Pedraz, magistrado que está investigando la trama de hidrocarburos, el cual ha decretado la libertad de Aldama.

"El señor presidente me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que es mitómano y tiene alzhéimer. Cuando le preguntaron dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, por si me conocía él no contestó. Y, de repente, cuando sale una foto mía ya sí me conoce diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. Las fotos que se hacen con cualquiera se hacen en la calle, no en zonas privadas", ha insistido Aldama a su salida de prisión.

El presunto comisionista ha hecho referencia a las declaraciones de este jueves del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha tachado las informaciones de Aldama de "inventada". Además, ha insistido en que "la estrategia de defensa de este personaje es la mentira" y ha destacado estar él y su entorno "tranquilos", puesto que "en lo que respecta a mi persona, a mi Gobierno, a mi organización lo que ha dicho este señor es categóricamente falso". De hecho, subraya que "tendrá que demostrarlo". Precisamente Aldama ha asegurado que "si tantas pruebas quiere, que no se preocupe, las tendrá".

A preguntas de laSexta, el presunto comisionista ha hecho hincapié en que la foto que se hizo con Sánchez no fue "fortuita", tal y como ha asegurado esta misma mañana en su declaración ante el juez.

Según ha contado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le "invitó" al mitin de La Latina (Madrid) porque quería "agradecerle el trabajo" en materia de negocios ferroviarios que estaba haciendo en México. Aldama ha comentado, además, al juez Ismael Moreno que Santos Cerdán recibió 15.000 euros en un sobre, que dio 400.000 a José Luis Ábalos y 200.000 a Koldo García. Incluso, ha llegado a asegurar que se llevó dinero al Ministerio de Transportes.

"A mí me hacen ir al acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme y hablar con él. Ábalos y Koldo me dicen de ir", ha relatado. Sobre la famosa fotografía con el presidente, ha subrayado que "la foto se hace en un sitio reservado con el presidente, Koldo" y él. Después, "el presidente le dijo gracias por lo que estás haciendo", ha agregado y ha afirmado que "la foto no fue fortuita".

