Ha sido la forma con la que el presidente del Gobierno ha decidido iniciar su discurso hoy en el Congreso. Una reivindicación de los méritos de la II República, en un día en el que se cumplen 90 años de su proclamación.

Así, Pedro Sánchez ha situado la II República entre los tres hitos que han convertido a España en "un gran país", junto al día que se aprobó la Constitución y el que se firmó el tratado de adhesión a la UE.

"Aquel ambicioso proyecto buscaba la modernización del Estado y de la sociedad, la consolidación de la paz, la derrota de la dictadura y anteponer el valor de la democracia", ha asegurado el presidente sobre el régimen republicano de 1931. Sus palabras que han recibido la ovación de los partidos de izquierda de la Cámara.

Crítica de Casado

Unas palabras que no han si do del agrado del líder del PP. En su réplica, Pablo Casado ha señalado que el PP no celebra fechas que han "dividido a los españoles". "Siempre intenta dividir, nosotros no vamos a hacerlo", ha proclamado. Tras tildar a Sánchez como el "peor" presidente del Gobierno de la democracia española, ha avisado de que el PP no va a permitir "una vez más" que un Gobierno socialista "arruine el futuro de España".

"Va a ser el presidente que malogre la posibilidad de recuperación. Afortunadamente vendremos pronto a remediarlo nosotros", ha dicho.

Tres fechas que hacen de España "un gran país"

A juicio del presidente Sánchez, hay "tres fechas gracias a la cuales España es un gran país" y que tienen "un vínculo indisoluble". Además del 14 de abril de 1931, el jefe del Ejecutivo ha citado el 6 de diciembre de 1978, cuando se votó en referéndum la Constitución, y el 12 de junio de 1985, cuando España rubricó el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea.

"Tres saltos hacia adelante en la modernización, el progreso y la igualdad de los españoles, aunque el primero se vio frustrado por el golpe de Estado de 1936", ha reseñado Sánchez. Nueve décadas después, el presidente del Gobierno ha manifestado que "los relojes no se detienen" y que "será el valor de la democracia, la pujanza de la Constitución y el proyecto europeo lo que prevalezca de nuevo frente al odio y el enfrentamiento".