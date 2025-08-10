Ahora

Encuentro EEUU - Rusia

Zelenski mantiene su fe en Trump mientras los ucranianos creen que la reunión de Alaska no servirá de nada

¿Qué podemos esperar? El pueblo ucraniano piensa que es una falta de respeto que Zelenski no esté junto a Trump y Putin, y consideran que todo acabará con acuerdos difíciles de aceptar.

Zelenski, presidente de Ucrania
Volodímir Zelenski sigue manteniendo su confianza en Donald Trump. El presidente de Ucrania, que no estará en el encuentro bilateral en Alaska entre EEUU y Rusia, con Vladímir Putin al frente, sigue creyendo en el republicano y le señala como "el único" capaz de persuadir al líder ruso.

Y es que el ucraniano ha cerrado filas en torno a la tregua. En torno a una posible paz que se dirimirá, sin él, en Alaska el 15 de agosto. Porque podría estar allí, pero no durante la reunión que EEUU y Rusia tendrán y en la que podría hablarse, incluso, de un "intercambio de territorios".

Algo que él no ha aceptado desde el comienzo de la guerra y que parece seguirá sin aceptar. Algo que puede estar sobre el tapete en un encuentro sobre el que la Unión Europea ha pedido que se le dé voz a Ucrania.

"Todos los socios comparten la misma idea y la necesidad de un alto el fuego, del cese de las muertes. Solo hay un sujeto que se opone a eso: Putin", ha dicho el líder ucraniano.

"Trump tiene la capacidad de influir"

Mientras, las tropas rusas siguen avanzando y Zelenski busca y pretende que la paz llegue ya: "No se necesita una pausa en las matanzas ni un alto el fuego en el futuro. Ha de ser inmediato".

"Trump me lo dijo, y le apoyo plenamente. Él tiene la capacidad de influir, y Ucrania ha apoyado sus propuestas", expresa sobre la figura del republicano.

Escepticismo total en Ucrania

Será él el anfitrión de esa reunión con Putin. De ese EEUU - Rusia en Alaska que en Ucrania se ve con mucho escepticismo. Porque consideran que, directamente, no va a servir para nada. Porque el pueblo ucraniano considera que decidir su futuro sin Zelenski en la mesa es una falta de respeto y que todo acabará con acuerdos difíciles de aceptar.

Acuerdos que, como el propio Trump ha expresado, podrían incluir ese ya mencionado "intercambio de territorios" entre Rusia y Ucrania, cuando son los rusos los que han invadido parte del país de Zelenski.

Según 'The Washington Post', Putin estaría dispuesto a aceptar la paz y un alto el fuego total si le ceden el territorio oriental de Ucrania, que consta de regiones como Donetsk y Lugansk.

