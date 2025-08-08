Putin habría propuesto a Trump poner fin a la guerra si le dan el control del este de Ucrania

¿Qué está pasando? El presidente de Rusia busca quedarse con zonas como Donetsk y Lugansk. Zelenski ha descartado desde el comienzo del conflicto ceder territorios a los rusos como camino hacia la paz.

Vladímir Putin, presidente de Rusia, habría propuesto a Donald Trump un alto el fuego en Ucrania si les dan la parte este del país, tal y como cuenta 'The Wall Street Journal'. Esta información va en consonancia con las palabras del dirigente estadounidense, en las que ha adelantado un "intercambio de territorios" como parte de un futuro acuerdo de paz.

En ese sentido, Moscú estaría dispuesta a detener su ofensiva militar sobre Ucrania si se les cede el control de la parte oriental del país, incluyendo Donetsk y Lugansk, aparte de con Crimea.

Esta propuesta rusa entraría en conflicto con las palabras de Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, que ha descartado hasta el momento ceder cualquier parte de su territorio para alcanzar la paz.

Así informa del asunto 'The Wall Street Journal', después de las palabras de Trump con respecto a un conflicto del que anuncia que "muy pronto" se va a reunir con Vladímir Putin en una "ubicación muy popular".

En ese sentido, Trump ha admitido que habría querido verse antes con el presidente de Rusia, pero ha apuntado a razones de seguridad como el motivo de la demora de las gestiones para organizar el encuentro.

Zelenski pide una reunión a tres

El presidente de EEUU, que insiste en que no va a pedir a Putin que se reúna con Zelenski, ha sostenido que sin él en la Casa Blanca habría habido "una guerra mundial", pero que ahora hay "una oportunidad" de acabar con el conflicto.

Uno que podría pasar, según 'The Wall Street Journal' y el propio Trump, por un "intercambio de territorios". Opción esta descartada por un Zelenski que quiere una reunión a tres bandas con los presidentes de EEUU y de Rusia.

Ha apelado, para ello, a sus socios europeos. "Todo el mundo sabe con seguridad que en Rusia todas las decisiones clave las toma una sola persona. Y que esta persona teme las sanciones de EEUU, y que es justo que Ucrania esté en las negociaciones", ha dicho.

"La guerra de Rusia es contra Ucrania, contra nuestra independencia como símbolo de la independencia de todas las naciones europeas", ha expresado un Zelenski que considera que esa reunión de Trump con Putin debería ser a tres.