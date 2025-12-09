Zelenski deja claro que Ucrania no cederá territorio a Rusia y presentará una nueva revisión del plan de paz a EEUU

Volodímir Zelenski saluda a Emmanuel Macron ante la mirada de Keir Starmer y Friedrich Merz antes de su encuentro en Downing Street

¿Qué ha dicho? "¿Si contemplamos la cuestión de dar cualquier territorio? No tenemos, según la ley, ningún derecho. Según la ley ucraniana, según nuestra Constitución, según la ley internacional, si somos justos. Y tampoco tenemos el derecho moral", ha trasladado Zelenski tras verse en Londres y Bruselas con líderes europeos y con el secretario general de la OTAN.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó tras reuniones en Londres y Bruselas con líderes europeos y el secretario general de la OTAN que Ucrania no cederá territorio a Rusia, citando leyes ucranianas e internacionales. En referencia a las demandas rusas sobre el Donbás, Zelenski subrayó que Kyiv no aceptará cambiar las fronteras legalmente, aunque esté dispuesto a aceptar el control ruso de facto. Durante las negociaciones con emisarios estadounidenses, se eliminaron ocho puntos inaceptables del plan inicial presentado por Donald Trump. Zelenski espera finalizar y presentar un plan de paz revisado a los negociadores estadounidenses.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró tras reunirse el lunes en Londres y Bruselas con líderes europeos y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no tiene derecho a ceder a Rusia ningún territorio y que espera presentar este mismo martes a los negociadores estadounidenses que llevan a cabo los actuales contactos a dos bandas con los rusos un nuevo plan de paz revisado según la posición de Kyiv.

"¿Si contemplamos la cuestión de dar cualquier territorio?No tenemos, según la ley, ningún derecho. Según la ley ucraniana, según nuestra Constitución, según la ley internacional, si somos justos. Y tampoco tenemos el derecho moral", dijo Zelenski en una rueda de prensa después de sus reuniones con los europeos del lunes.

El presidente ucraniano hacía presumiblemente referencia a la demanda rusa de que Kyiv entregue a Moscú el territorio que aún controla en la región ucraniana del Donbás. Además de quedarse con lo que ha tomado en el campo de batalla, el presidente ruso Vladímir Putin exige como condición para bajar las armas que los ucranianos se retiren también del territorio del Donbás que aún controlan. Putin podría exigir también que Ucrania y la comunidad reconozcan formalmente como parte de Rusia territorios que sí ha ocupado por la fuerza.

Kyiv se ha mostrado dispuesta a aceptar el control ruso de facto sobre esos territorios, pero no acepta cambiar las fronteras también sobre el papel con un reconocimiento legal. Zelenski explicó asimismo que de los 28 puntos iniciales en los que consistía el plan inicial presentado por la administración del presidente Donald Trump se han eliminado -en las reuniones que han celebrado emisarios de Kyiv y Washington en Ginebra, Abu Dabi y Miami- los ocho que resultaban del todo inaceptables para Kyiv.

"Hay, por supuesto, cuestiones difíciles respecto al territorio. No se ha encontrado aún un compromiso en eso", dijo Zelenski en su última intervención pública. El presidente ucraniano agregó que su administración espera finalizar hoy una revisión del borrador del plan que negociaron la semana pasada en EE.UU. su equipo negociador con el del presidente Trump y enviar la nueva versión a Washington.

