Ricos cada vez más ricos, caprichosos e inconformistas: antes compraban yates, ahora controlan medios de comunicación a su antojo

Los detalles Ana Sagaseta, responsable de Ciudadanía y Fiscalidad de Oxfam Intermón, sostiene que los multimillonarios manejan plataformas de redes sociales "para marcar el debate y el discurso que hay en la sociedad".

En 2025, la riqueza de milmillonarios como Donald Trump y Elon Musk creció rápidamente, aumentando su poder e influencia. Ana Sagaseta de Oxfam Intermón señala que estos súper ricos ahora adquieren medios de comunicación y plataformas de redes sociales, controlando el debate público y las políticas. La mitad de los medios y todas las redes sociales están bajo el control de milmillonarios, quienes utilizan su influencia para mantener sus beneficios y privilegios. Trump ha incrementado su fortuna y promovido medidas favorables a sus aliados. Aunque la pobreza también aumenta, las revueltas juveniles en Asia, África y Latinoamérica ofrecen esperanza al desafiar a las élites corruptas.

Solo en 2025 la fortuna de milmillonarios como Donald Trump o Elon Musksubió tres veces más rápido que en los cinco años anteriores, pero el dinero no es lo único que crece... también lo hace el poder. Ahora, los ricos son mucho más ricos y con lo cual, más caprichosos, egoístas e inconformistas.

Ana Sagaseta, responsable de Ciudadanía y Fiscalidad de Oxfam Intermón, sostiene que "hasta ahora veíamos cómo los súper ricos lo que se compraban eran yates, grandes mansiones o productos de lujo", sin embargo, lo que se ve ahora "es que se están comprando medios de comunicación y plataformas de redes sociales para marcar el debate y el discurso que hay en la sociedad".

Así, influyen directamente en la opinión pública e interfieren en los asuntos y en las políticas de los países. "La mitad de los medios de comunicación y la totalidad de las plataformas de las redes sociales están controladas por al menos algún milmillonario", añade Sagaseta.

"Utilizan ese poder y esa influencia para mantener su agenda propia de sus propios beneficios y sus propios privilegios", agrega. Estos tienen hasta 4.000 veces más probabilidades que la gente corriente de ocupar cargos políticos.

El mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aumentado su fortuna personal unos 4.000 millones de dólares desde su regreso a la Casa Blanca, además de impulsar medidas para que crezca la de sus amigos.

Por su parte, Ana Sagaseta cuenta a laSexta que la "bajada de los impuestos a los superricos ha impulsado los valores en bolsa de sectores tan importantes como la inteligencia artificial, generando unos importantes beneficios que han ido a parar exclusivamente a las manos de las grandes fortunas".

Eso sí, por el contrario, la pobreza también crece, pero ahí es donde se encuentra una imagen esperanzadora: la de las revueltas juveniles en países de Asia, África, o Latinoamérica. En estos lugares, siguen protestando contra el nepotismo y la corrupción de unas élites que se han convertido en los emperadores del siglo XXI.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.