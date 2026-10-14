Zelenski confiesa sentirse "traicionado" por Trump: "Esto no es el lado correcto de la historia"

Mientras tanto... Las autoridades ucranianas han trasladado que Starlink, el sistema de Internet por satélite fundamental para las comunicaciones militares ucranianas, ha sido restringido sin previo aviso.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha expresado su sentimiento de traición hacia Donald Trump tras un acuerdo energético con Rusia. Durante una entrevista con Piers Morgan, Zelenski afirmó que esto es más complejo que solo sus emociones. Tras reunirse con el primer ministro británico Andy Burnham, ambos líderes coincidieron en que Rusia no busca la paz, condenando los ataques rusos a civiles e infraestructuras en Ucrania. Burnham reafirmó el apoyo británico a Ucrania, presentando un paquete de misiles. Además, Ucrania enfrenta restricciones de Starlink, afectando sus operaciones militares, lo que se ha visto como una presión política de Estados Unidos.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha admitido en una entrevista en el canal del periodista británico Piers Morgan que se siente "traicionado" por Donald Trump después de que anunciase un alto el fuego energético y un acuerdo sobre diésel con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Al ser preguntado por el anuncio del levantamiento de sanciones para comprar diésel ruso, Zelenski ha reconocido que es "doloroso" cuando Trump elige un lado y "no es el nuestro". "Vale que se quede en el medio. Si estás en el medio, debes quedarte en el medio, no en el lado equivocado. Sus asesores están equivocados. No sé quién le está empujando hacia el lado equivocado. Este no es el lado correcto de la historia", ha asegurado.

A las preguntas del periodista, el líder ucraniano ha reconocido que realmente sí se siente traicionado por el presidente de Estados Unidos, destacando que esto es "más complicado que solo sus emociones".

Estas declaraciones se han producido después del encuentro que ha mantenido con el primer ministro británico, Andy Burnham, en Downing Street. Tras su encuentro en Londres, ambos han afirmado que es "evidente" que Rusia no tiene "ningún interés en la paz", ante los últimos ataques de Moscú contra civiles e infraestructuras energéticas ucranianas.

Ambos líderes han mantenido una reunión en la residencia oficial del jefe del Gobierno británico en Londres, en el que han abordado el apoyo del Reino Unido a Ucrania frente a la invasión rusa.

Un comunicado difundido por Downing Street al término de la reunión indicó que Burnham y Zelenski iniciaron la reunión reflexionando sobre los ataques "indiscriminados" que Rusia ha seguido lanzando contra civiles e infraestructura energética de Ucrania desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió una tregua energética entre Kyiv y Moscú.

"Era evidente que Rusia no tenía ningún interés por la paz", han coincidido ambos mandatarios, según recoge la nota. Al comienzo de la reunión en Downing Street, Burnham le ha asegurado a Zelenski que el apoyo británico a Ucrania no cambiará y que seguirá prestándole "toda la ayuda que pueda".

Por su parte, el líder ucraniano ha calificado al Reino Unido como "uno de los aliados más firmes" de su historia. Durante el encuentro, en lo que se refiere a la intensificación del apoyo de los aliados a Ucrania, sobre todo para contrarrestar los drones a reacción rusos, Burnham ha presentado a su homólogo ucraniano el último paquete británico de misiles ligeros multipropósito y han debatido sobre cómo el Reino Unido podría "acelerar el apoyo defensivo" a Kyiv antes del invierno con misiles de largo alcance.

Ucrania confirma limitaciones de Starlink y se ve forzado a interrumpir "varias misiones"

Por su parte, las autoridades ucranianas han trasladado que Starlink -sistema de Internet por satélite de la compañía SpaceX de Elon Musk y fundamental para las comunicaciones militares ucranianas- ha sido restringido sin previo aviso, "lo que ha provocado la interrupción de varias misiones".

"Puedo confirmar que esta noche SpaceX ha implementado un límite de velocidad en las terminales Starlink", ha advertido Serhi Beskrestnov, asesor militar y tecnológico de primer nivel del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para quien esta interrupción "no puede ser una coincidencia".

Beskrestnov ha explicado que esta situación "está relacionada con la situación política actual", en alusión a las advertencias que Estados Unidos hizo a Ucrania de que cortaría el suministro de información de Inteligencia e inhabilitaría Starlink si no cesaban los ataques a refinerías rusas.

El asesor militar de Zelenski ha señalado que estas restricciones no solo han afectado a las misiones de largo alcance y a la logística del frente, sino que además suponen un problema para proteger el espacio aéreo de los drones.

"Starlink es la solución más eficaz para proteger nuestro espacio aéreo de los drones 'Shahed'. Con sus acciones, nuestros aliados nos están privando de una de las pocas oportunidades para proteger al país de los drones 'Shahed'", ha lamentado.

En esa línea se han manifestado también fuentes del Ministerio de Defensa de Ucrania, según recoge la prensa local, que han confirmado que estas limitaciones de conectividad han provocado la cancelación de varias misiones.

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