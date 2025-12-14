Ahora

Sigue bombardeando Gaza

Netanyahu reitera que está "acercándose la finalización" de la primera fase de la tregua en Gaza

¿Qué ha dicho? El primer ministró israelí sigue escudándose en ataque a Hamás y afirma que no "tolerará" una "violación sistemática del alto el fuego".

Benjamin Netanyahu en una imagen de archivoBenjamin Netanyahu en una imagen de archivoReuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Benjamin Netanyahu ha afirmado este domingo que está "acercándose la finalización" de la primera fase del acuerdo de alto el fuego para la Franja de Gaza, esa misma que el primer ministro israelí está violando constantemente para atacar el enclave palestino

"Estamos acercándonos a la finalización de la primera fase", ha afirmado Netanyahu durante el Consejo de Ministros semanal. Además, Netanyahu ha justificado el asesinato selectivo este sábado del 'número dos' de las milicias de Hamás, el "architerrorista Raad Saad".

El mandatario israelí ha advertido desde Dimona de que no "toleraremos" una "violación sistemática del alto el fuego" y por ello "cualquiera que intente enviar, dirigir u organizar acciones terroristas contra nosotros estará en nuestro punto de mira".

Netanyahu ha apuntado que Hamás debe desarmarse conforme al plan de paz propuesto por Donald Trump. Sin embargo, Saad "estaba rearmando, reorganizando y fundamentalmente preparando que siga el ataque en completa contradicción de los principios que Hamás aceptó con la adopción del plan Trump".

Pese a todo, todavía no ha concretado cuando terminará la primera fase de la tregua, que incluía la entrega de todos los cuerpos de rehenes muertos por parte del grupo islámico.

Quizás podría dar comienzo el próximo 29 de diciembre, fecha en la que Netanyahu se reunirá con el presidente de Estados Unidos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez se aferra a su manual de resistencia frente a los escándalos: "Afrontar los debates, proponer soluciones y optar por la verdad"
  2. Pesadilla antes de Navidad: la semana horribilis de un PSOE cada vez más dividido por las denuncias de acoso sexual
  3. La borrasca Emilia dejará un lunes lluvioso en gran parte de España: Valencia suspende las clases por la alerta
  4. Al menos 12 muertos en un tiroteo en Bondi Beach, una de las playas más famosas de Sídney: hay un detenido
  5. Muere una niña de siete años y dos personas resultan heridas por un atropello múltiple en Palma
  6. "Es el mejor literato, el mejor músico y el mejor poeta": miles de personas despiden al "dios" Robe en Plasencia