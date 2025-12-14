José Antonio Kast, un eco de Pinochet que haría estremecerse a Víctor Jara

Los detalles El ultraderechista, claro favorito en las elecciones que se celebran este domingo en Chile, si gana se convertiría en el primer pinochetista en llegar al poder desde la caída del régimen.

Víctor Jara, con su guitarra, simbolizó la lucha por la libertad y la democracia en un Chile bajo la dictadura de Pinochet. Su canción "El derecho de vivir en paz" resonaba con fuerza, pero su voz fue silenciada por la brutal represión del régimen, que acabó con la vida de miles de chilenos. Hoy, el candidato ultraderechista José Antonio Kast, quien defiende abiertamente la dictadura, es el favorito en las elecciones. Aunque ha suavizado su discurso, sigue siendo ultraconservador, oponiéndose al aborto y la inmigración irregular. Kast podría convertirse en el primer presidente pinochetista desde la caída del régimen.

"Es el canto universal. El derecho de vivir en paz". Es lo que cantaba Víctor Jara a la libertad en un Chile en plena dictadura de Pinochet.

Acompañado siempre de una guitarra, pidió hasta su último aliento la democracia y la igualdad de su pueblo: "No me asusta la amenaza, patrones de la miseria"

Su voz, sin embargo, fue acallada demasiado pronto. La represión y la brutalidad de la dictadura acabaron con la vida de miles de chilenos que ansiaban un país mejor.

Chilenos, los de ahora, que se estremecen al escuchar en las palabras del candidato ultraderechista, José Antonio Kast, ecos de Pinochet. Él es el claro favorito en las elecciones de este domingo y no ha tenido tapujos en defender abiertamente la dictadura.

Aunque ha moderado su discurso en estas elecciones, su política no cambia. Es ultraconservador, está a favor de prohibir el aborto o de eliminar el Ministerio de la Mujer. Y como el dictador u otros líderes de extrema derecha, ha hecho de la inmigración ilegal su bandera: "La verdadera victoria será cuando cerremos nuestras fronteras a la inmigración irregular"

Ahora Kast está a punto de convertirse en el primer pinochetista en llegar a la presidencia tras la caída del régimen. Nos preguntamos si Jara volvería a alzar la voz con algunos de esos versos.

