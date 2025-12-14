Ahora

Elecciones en Chile

José Antonio Kast, un eco de Pinochet que haría estremecerse a Víctor Jara

Los detalles El ultraderechista, claro favorito en las elecciones que se celebran este domingo en Chile, si gana se convertiría en el primer pinochetista en llegar al poder desde la caída del régimen.

El candidato a la Presidencia de Chile por el Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast
Escucha esta noticia
0:00/0:00

"Es el canto universal. El derecho de vivir en paz". Es lo que cantaba Víctor Jara a la libertad en un Chile en plena dictadura de Pinochet.

Acompañado siempre de una guitarra, pidió hasta su último aliento la democracia y la igualdad de su pueblo: "No me asusta la amenaza, patrones de la miseria"

Su voz, sin embargo, fue acallada demasiado pronto. La represión y la brutalidad de la dictadura acabaron con la vida de miles de chilenos que ansiaban un país mejor.

Chilenos, los de ahora, que se estremecen al escuchar en las palabras del candidato ultraderechista, José Antonio Kast, ecos de Pinochet. Él es el claro favorito en las elecciones de este domingo y no ha tenido tapujos en defender abiertamente la dictadura.

Aunque ha moderado su discurso en estas elecciones, su política no cambia. Es ultraconservador, está a favor de prohibir el aborto o de eliminar el Ministerio de la Mujer. Y como el dictador u otros líderes de extrema derecha, ha hecho de la inmigración ilegal su bandera: "La verdadera victoria será cuando cerremos nuestras fronteras a la inmigración irregular"

Ahora Kast está a punto de convertirse en el primer pinochetista en llegar a la presidencia tras la caída del régimen. Nos preguntamos si Jara volvería a alzar la voz con algunos de esos versos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez enarbola la bandera del feminismo en plena crisis: "Hemos sido los primeros en hablar de los derechos de las mujeres"
  2. La legislatura se descose ante los escándalos: los socios advierten al Gobierno con unas posibles elecciones de fondo
  3. Al menos 12 muertos en un tiroteo en Bondi Beach, una de las playas más famosas de Sídney: hay un detenido
  4. Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, investigados por cinco contratos por valor de 132 millones de euros
  5. Emilia pone en alerta a España con Valencia en aviso rojo por acumulados de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas
  6. 'Los Domingos', de Alauda Ruiz, triunfa en unos reivindicativos Premios Forqué que piden más apoyo para la industria