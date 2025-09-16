Ahora

Recaudación sin precedentes

La viuda de Charlie Kirk recauda cinco millones de dólares en menos de una semana tras su asesinato

La letra pequeña Sin ni siquiera haberse celebrado el funeral, la mujer de Kirk grabó un vídeo que ha sido difundido a través de dos webs en el que le da el último adiós y pide donaciones.

Charlie Kirk, en el Fiserv Forum durante la Convención Nacional Republicana en Milwaukee (Wisconsin) en julio de 2024
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Casi cinco millones de dólares. Es la espeluznante cuantía que ha recaudado Erika, la viuda del activista ultra Charlie Kirk, seis días después de su asesinato. Sin ni siquiera haberse celebrado el funeral, la mujer de Kirk grabó un vídeo que ha sido difundido a través de dos webs en el que le da el último adiós y pide donaciones.

Una de esas organizaciones es Turning Point USA, un programa estudiantil fundado por el propio Kirk que organiza y capacita a jóvenes conservadores. En tan solo 48 horas, ya ha recibido más de 32.000 consultas sobre la creación de nuevas sedes universitarias. Una iniciativa que lleva a Charlie Kirk muy presente, tanto, que hasta han hecho unas camisetas con su cara.

La otra organización que ha recaudado fondos tras su muerte es Turning Point Action, derivada de la primera y que, en la práctica, ha ejercido el papel de asociación juvenil del Partido Republicano desde la llegada de Donald Trump al poder.

Entre las dos organizaciones se ha recaudado un total de cinco millones de dólares en menos de seis días, y las cifras van en aumento, con una media que se acerca al millón diario.

Con esta ingente cantidad de dinero, se garantizará el futuro de Erika Kirk y sus dos hijos y, además, aseguran las organizaciones, se continuará con la labor política de Charlie Kirk en la promoción de los valores ultraconservadores y trumpistas en Estados Unidos.

Las 6 de laSexta

  1. Anatomía de un éxodo: miles de familias huyen abatidas y desesperadas de Gaza para intentar salvar la vida
  2. Dudas en el aire tras el plante de España a Eurovisión: ¿cuándo se sabrá si Israel participa? ¿Se anulará el Benidorm Fest?
  3. Nueva derrota parlamentaria del Gobierno: PP, Vox y Junts tumban la ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción
  4. La Fiscalía pide la pena de muerte para Tyler Robinson, el acusado de matar a Charlie Kirk
  5. Muere el actor Robert Redford a los 89 años
  6. Ellos siguen siendo los mismos, Europa ya no: Open Arms cumple diez años salvando vidas en el Mediterráneo