La viuda de Charlie Kirk recauda cinco millones de dólares en menos de una semana tras su asesinato

Erika, la viuda del activista ultra Charlie Kirk, ha recaudado casi cinco millones de dólares en menos de seis días tras su muerte. Sin haberse celebrado aún el funeral, Erika difundió un vídeo solicitando donaciones, que se ha compartido en dos webs. Una de las organizaciones beneficiadas es Turning Point USA, fundada por Kirk para capacitar a jóvenes conservadores, que ha recibido más de 32.000 consultas para crear nuevas sedes universitarias. La otra es Turning Point Action, vinculada al Partido Republicano. Los fondos asegurarán el futuro de Erika y sus hijos, y continuarán promoviendo los valores ultraconservadores de Kirk.

Casi cinco millones de dólares. Es la espeluznante cuantía que ha recaudado Erika, la viuda del activista ultra Charlie Kirk, seis días después de su asesinato. Sin ni siquiera haberse celebrado el funeral, la mujer de Kirk grabó un vídeo que ha sido difundido a través de dos webs en el que le da el último adiós y pide donaciones.

Una de esas organizaciones es Turning Point USA, un programa estudiantil fundado por el propio Kirk que organiza y capacita a jóvenes conservadores. En tan solo 48 horas, ya ha recibido más de 32.000 consultas sobre la creación de nuevas sedes universitarias. Una iniciativa que lleva a Charlie Kirk muy presente, tanto, que hasta han hecho unas camisetas con su cara.

La otra organización que ha recaudado fondos tras su muerte es Turning Point Action, derivada de la primera y que, en la práctica, ha ejercido el papel de asociación juvenil del Partido Republicano desde la llegada de Donald Trump al poder.

Entre las dos organizaciones se ha recaudado un total de cinco millones de dólares en menos de seis días, y las cifras van en aumento, con una media que se acerca al millón diario.

Con esta ingente cantidad de dinero, se garantizará el futuro de Erika Kirk y sus dos hijos y, además, aseguran las organizaciones, se continuará con la labor política de Charlie Kirk en la promoción de los valores ultraconservadores y trumpistas en Estados Unidos.