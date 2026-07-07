"Hola, ¿Donald?" y "Anula esta": Bélgica se acuerda de Trump tras golear y eliminar a EEUU del Mundial

Los jugadores de Bélgica celebran el tercer gol contra Estados Unidos en su partido de octavos en el Mundial

Los detalles Tras la goleada de Bélgica (4-1) a Estados Unidos, la prensa belga ha celebrado el pase a cuartos sin olvidar la polémica por el indulto a Folarin Balogun. Los medios ironizan sobre la intervención de Trump para que el delantero pudiera disputar el encuentro.

La polémica surgida en torno a Folarin Balogun ha marcado los mensajes de los principales medios de Bélgica, que han celebrado la contundente victoria de su selección sobre Estados Unidos acordándose del presidente estadounidense, Donald Trump. La conversación que este mantuvo con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y que acabó con el indulto del delantero, sigue muy presente en la prensa belga tras la eliminación del combinado norteamericano.

"Hola, ¿Donald?", titula el diario francófono 'Le Soir' tanto en su edición impresa como en la digital, acompañando el titular con una imagen de Romelu Lukaku celebrando su gol con las manos en las orejas antes de imitar, junto a sus compañeros, el conocido baile de Trump. En la misma línea, 'Het Laatste Nieuws' se pregunta con ironía: "¿Qué pensará Donald Trump de esto?".

Para 'La Libre', la "intervención" del mandatario estadounidense "resultó inútil" ante una Bélgica que "mostró su mejor cara" frente al combinado norteamericano. 'De Standaard', por su parte, subraya que "por muy contundente que fuera la decisión de la FIFA, los Diablos Rojos enviaron a Estados Unidos a casa con la misma autoridad".

Las bromas no se limitaron a los medios. La cuenta oficial de los 'Belgian Red Devils' en X publicó un escueto pero elocuente mensaje tras el pitido final: "Anula esta", en una clara alusión a la polémica que precedió al encuentro.

Superado Estados Unidos, la atención de Bélgica ya se centra en los cuartos de final frente a España, que se disputarán el viernes en Los Ángeles. La televisión pública flamenca 'VRT' celebra que, esta vez, el partido se juegue en un "horario conveniente" para los aficionados belgas, aunque advierte de que España se ha mostrado "impenetrable" durante el torneo, con cómodas victorias frente a Austria y Portugal. El canal destaca además a Lamine Yamal como "una furia impredecible", aunque recuerda que la selección española inició el campeonato con dudas tras su empate ante Cabo Verde.

La cadena pública francófona 'RTBF' considera que el equipo dirigido por Rudi García tendrá que "desafiar las estadísticas" para eliminar a un rival históricamente complicado. Bélgica solo ha ganado seis de sus 23 enfrentamientos ante España, con cinco empates y doce derrotas, incluidas las cinco últimas. Para encontrar el último triunfo belga hay que remontarse al Mundial de México de 1986, cuando los Diablos Rojos eliminaron a España en la tanda de penaltis.

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