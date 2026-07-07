Pedro Rodríguez, tajante contra Trump: "No sé qué queda de la OTAN después de Groenlandia, de abandonar a Ucrania o de manipular el Mundial de fútbol"

El profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en alusión a Trump.

La llegada del presidente estadounidense Donald Trump a Ankara es de las más esperadas en la cumbre de la OTAN. Una cumbre que va a estar caldeada después de todas las críticas que ha vertido Trump, arremetidas contra muchos de los aliados que no comulgan con sus ideas.

El profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, ha reaccionado en ARV a las declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que, gracias a Trump, todo el mundo está salvado.

"No sé qué queda de la OTAN después de Groenlandia, después de la guerra de aranceles, después de abandonar Ucrania y, sobre todo, después de manipular l Mundial de fútbol con equipos europeos", afirma Rodríguez.

Desde hoy, los aliados debaten sobre los planes de rearme y el gasto en defensa. Rutte insiste en que ya se están logrando avances notables.

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