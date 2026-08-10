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Guerra en Irán

EEUU, contra las cuerdas en Irán: Trump medita claudicar renunciando al acuerdo sobre el arsenal nuclear de Teherán

Los detalles Según el 'Wall Street Journal', el presidente estadounidense estaría sopesando retirarse del conflicto ante la imposibilidad de lograr una victoria militar tras cinco meses estancado.

Donald Trump
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Totalmente desesperado. Es como se encuentra Donald Trump tras cinco meses y medio de guerra en Irán. Ante el estancamiento del conflicto, el presidente estadounidense estaría sopesando retirarse del conflicto sin exigir el fin del programa nuclear del régimen de los ayatolás. Es decir, EEUU se marcharía de la guerra renunciando al objetivo por el que la comenzó.

Cuando el conflicto se acerca a la barrera del medio año, el líder republicano estaría valorando cambiar el ritmo de la partida. De hecho, según el diario 'Wall Street Journal', el acuerdo sobre el desarrollo nuclear iraní habría dejado de ser una línea roja para él.

El propio Trump ha explicado que "estamos negociando parcialmente" con Teherán sobre los términos de un posible acuerdo de paz. Lo ha hecho en una entrevista en 'Axios' en la que ha destacado el daño económico que Estados Unidos está ejerciendo sobre el régimen de los ayatolás.

No obstante, eso no parece estar desgastando realmente a Teherán. De hecho, Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, asegura que su Gobierno sigue trabajando para "fortalecer la seguridad y prevenir la inestabilidad y los abusos del enemigo sionista y sus aliados en nuestra región".

Ahora, tras cinco meses y miles de millones de dólares dilapidados, Trump estaría valorando claudicar y renunciar a su objetivo de impedir que "estos lunáticos tengan un arma nuclear".

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