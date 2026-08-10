Las impactantes imágenes del terremoto en Colombia: de los daños en una catedral a la caída de escombros sobre ambulancias

Los detalles Las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira, donde se contabilizan la mayor parte de los fallecidos.

Un terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido gran parte de Colombia, causando graves daños en ciudades como Manizales, Cali y Pereira, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El sismo, que ocurrió a las 07:34 hora local, tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, a 82 kilómetros de profundidad. Al menos 22 personas han muerto, 18 de ellas en Pereira. El temblor se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín, provocando daños materiales. En Cali y Manizales, parte de las fachadas de edificios se desprendieron, y una torre de la catedral en Manizales sufrió severos daños.

Un terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades han informado de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. El sismo ha dejado decenas de muertos y heridos.

El temblor se comenzó a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y ha tenido como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, ha indicado el SGC.

El sismo se ha sentido en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, y en algunas de ellas ha habido daños materiales.

En Cali y en Manizales se han desprendido parte de las fachadas de muchos edificios. En las imágenes del vídeo sobre estas líneas se puede ver cómo en la primera ciudad los escombros se desprendían de un edificio de servicios de emergencia cayendo sobre las ambulancias y la gente presente en los alrededores.

En la segunda ciudad, además, una de las torres de la catedral ha sufrido severos daños esparciendo escombros por las calles aledañas.

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