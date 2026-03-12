La vida de Maduro en la cárcel: está en régimen de aislamiento y cada noche grita que es "el presidente" de Venezuela

Los detalles Maduro se encuentra recluido en una celda de tres metros de largo por dos de ancho con un ventanuco donde entra una escasa luz natural. Para su aseo, tiene un pequeño lavabo y un retrete.

Nicolás Maduro, recluido en el centro de detención de Brooklyn, Nueva York, está experimentando un deterioro en su estado. Según el diario ABC, pasa las noches gritando desde su celda, afirmando ser el presidente de Venezuela y denunciando maltratos. En régimen de aislamiento, Maduro apenas sale de su celda de tres por dos metros, solo tres veces por semana y durante una hora, con grilletes. En su celda cuenta con un ventanuco, una cama metálica, un lavabo y un retrete. Tras dos meses y medio sin contacto exterior, enfrentará al juez la próxima semana por cargos de narcotráfico, con una posible condena a cadena perpetua.

La vida de Nicolás Maduro en el centro de detención de Brooklyn, Nueva York, le está pasando factura. La última vez que le escuchamos, iba esposado y felicitaba el año a los funcionarios de Estados Unidos. Sin embargo, su buen estado se ha desvanecido.

Según el diario ABC, se pasa las noches gritando en la cárcel. "Yo soy el presidente de Venezuela. Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata", señalan que comenta Maduro desde su celda.

El venezolano está internado, en régimen de aislamiento, en el centro de detención de Brooklyn, Nueva York y apenas puede salir de su celda. Solo puede hacerlo tres veces por semana, con grilletes y durante un máximo de una hora. Un tiempo que puede emplear en el patio, en ducharse, o en hablar por teléfono.

De su residencia a pasado a estar recluido en una celda de tres metros de largo por dos de ancho con un ventanuco donde entra una escasa luz natural y una cama metálica pegada a la pared. Para su aseo, un pequeño lavabo y un retrete.

A Maduro se le han quitado las ganas de bailar. Tras dos meses y medio sin apenas contacto con el exterior, comparecerá la próxima semana ante el juez. Está acusado de narcotráfico y podrían condenarlo a cadena perpetua.

