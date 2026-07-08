Trump reactiva la guerra en Irán: amenaza con más ataques y con ocupar Jarg mientras decide si quiere un acuerdo o no

¿Qué ha dicho? "Ya los conozco y no estoy seguro de querer llegar a un acuerdo con ellos. Podemos jugar a esos juegos, pero no estoy seguro de querer hacer un acuerdo", ha dicho Trump tras llamar "tramposos", "escoria", malvados", "basura", "locos", "enfermos" o "cáncer" a los líderes iraníes.

Desde la cumbre de la OTAN en Ankara, Donald Trump ha generado controversia al dar por terminado su acuerdo con Irán, calificando a sus líderes de "basura" y anunciando nuevos ataques. Aunque ha prometido "golpear fuerte" a Irán, también ha expresado dudas sobre alcanzar un acuerdo estable con ellos. Trump ha justificado un ataque al sur de Irán como respuesta a una ofensiva iraní en el estrecho de Ormuz. Además, ha esbozado posibles crímenes de guerra, como atacar infraestructuras vitales, y ha reiterado que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear. Mientras tanto, Irán ha reaccionado intentando golpear bases estadounidenses sin éxito, denunciando las acciones de Estados Unidos en la región.

Desde la cumbre de la OTAN, celebrada en Ankara, Donald Trump ha vuelto a marcarse uno de sus clásicos: con unas pocas palabras, ha puesto al mundo del revés. Tras varios días de ataques cruzados, en la mañana de este miércoles el presidente de EEUU ha dado "por terminado" su acuerdo con Irán alegando que los líderes iraníes son "basura". Ya en la tarde, ha anunciado nuevos ataques.

Pero la realidad es que Trump sigue dando bandazos cuando habla de sus verdaderos deseos en Irán. En una misma declaración, ha asegurado que va a "golpearlos fuerte" en las próximas horas, pero que eso no significa que la guerra se renueve. Además, ha reconocido que no se fía de los iraníes, por lo que ni siquiera sabe si quiere llegar a un acuerdo estable con ellos.

"Ya los conozco y no estoy seguro de querer llegar a un acuerdo con ellos. Podemos jugar a esos juegos, pero no estoy seguro de querer hacer un acuerdo", ha afirmado.

Quizás, esto explique por qué Trump se ha despachado a gusto contra Irán. Ha usado una lista casi interminable de insultos para justificar que su Ejército ya ha bombardeado de nuevo el sur del país. Un ataque que llegó como respuesta ante la ofensiva iraní sobre varios buques comerciales en el ya famosísimo estrecho de Ormuz.

Los insultos de Trump hacia Irán

"Tramposos", "escoria", "malvados", "basura", "locos", "incompetentes", "enfermos", "cáncer", "crueles y violentos" y hasta "que están cucú". Todas son palabras que ha pronunciado el presidente de EEUU.

Ha pasado menos de un mes desde que Estados Unidos e Irán firmasen un memorando de entendimiento entre ambos países, en Islamabad, y Trump ha vuelto por sus fueros con Irán. Con un ataque tras otro, ha prometido a los iraníes "noche teherana". "Quizá haya un gran ataque; mirad, no estamos dando todo lo duro que podemos", ha asegurado a modo de aviso.

Trump cree en su "éxito" y esboza crímenes de guerra

Al mismo tiempo, ha apostado por echarse flores. Porque Trump ha celebrado su gestión en esta guerra en Oriente Medio. Considera que ha sido "un gran éxito" desde el punto de vista militar. Sobre todo porque, según ha dicho: "Tenían líderes, pero ya no están. Ahora tienen otro grupo de líderes. Puede que también se vayan".

Si todo esto fuera poco, Trump tiene más. Se ha atrevido a esbozar acciones que serán verdaderos crímenes de guerra, como atacar potabilizadoras de agua o bombardear plantas eléctricas. Sin olvidar jamás la estratégica isla de Jarg. Trump la quiere de nuevo, como con Groenlandia; pero en este caso porque desde esta isla se exporta el 90% del crudo iraní.

Para terminar, el presidente y magnate ha vuelto a sus orígenes al recordar el verdadero objetivo: "Nunca vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear".

Por el momento, Teherán ha reaccionado intentando golpear las bases yanquis en países cercanos, pero sin alcanzarlos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha denunciado este miércoles que "Estados Unidos está creando nuevos problemas en el estrecho de Ormuz". Por ello, no ha dudado en reiterar que "Irán protegerá sus intereses", como viene haciendo desde que comenzó la guerra el 28 de febrero de este 2026.

Se han producido ataques cruzados en el estrecho de Ormuz, algo que sigue ralentizando el mundo económico y nos lleva a un bucle perturbador.

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