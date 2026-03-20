Bombardear y tomar la isla de Jarg: la operación que estaría sopesando EEUU para desbloquear el estrecho de Ormuz

¿Por qué es importante? Antes de la guerra, de Jarg salían unos tres millones de barriles diarios. La isla concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

La posible operación de Estados Unidos para desbloquear el estrecho de Ormuz podría comenzar con un bombardeo de un mes sobre la isla de Jarg, seguido de su toma y bloqueo, según 'Axios'. Juanjo Fernández, escritor y analista de Defensa, indica que los movimientos estadounidenses sugieren una intervención, aunque se desconoce su alcance. Con Irán económicamente acorralado, el objetivo sería obligar a reabrir el estrecho. Guillermo Pulido, otro analista, advierte que el asalto podría ser complicado. Jarg es crucial, ya que antes de la guerra exportaba tres millones de barriles diarios. Donald Trump calificó de "estúpidas" las preguntas sobre un posible ataque a la isla.

La supuesta gran operación estadounidense para desbloquear el estrecho de Ormuz incluiría, en primer lugar, bombardear durante un mes la isla de Jarg, para después tomarla y bloquearla, según publica 'Axios'.

El escritor y analista de Defensa Juanjo fernández señala al respecto que "los movimientos de Estados Unidos vaticinan una intervención, pero lo que se desconoce es su alcance".

Así, con Teherán acorralado económica y energéticamente, el siguiente paso sería obligar al régimen a reabrir el estrecho de Ormuz. "El asalto posiblemente sea muy problemático. Una vez ya reabran el estrecho, sí podrían pues tomar de 'rehén' esa isla", apunta el analista en Defensa Guillermo Pulido.

Antes de la guerra, de Jarg salían unos tres millones de barriles diarios. La isla concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

Por su parte, Donald Trump tacha de "estúpidas" las preguntas sobre si atacará y ocupará la isla de Jarg. "Me hacen estas preguntas y no quiero ser grosero, pero son preguntas estúpidas", expresó esta semana sobre unas preguntas jamás respondida que podrían resolver el futuro inmediato que le espera al mundo.

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