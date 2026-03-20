Ahora

Según publica 'Axios'

Bombardear y tomar la isla de Jarg: la operación que estaría sopesando EEUU para desbloquear el estrecho de Ormuz

¿Por qué es importante? Antes de la guerra, de Jarg salían unos tres millones de barriles diarios. La isla concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

Isla de Jarg

La supuesta gran operación estadounidense para desbloquear el estrecho de Ormuz incluiría, en primer lugar, bombardear durante un mes la isla de Jarg, para después tomarla y bloquearla, según publica 'Axios'.

El escritor y analista de Defensa Juanjo fernández señala al respecto que "los movimientos de Estados Unidos vaticinan una intervención, pero lo que se desconoce es su alcance".

Así, con Teherán acorralado económica y energéticamente, el siguiente paso sería obligar al régimen a reabrir el estrecho de Ormuz. "El asalto posiblemente sea muy problemático. Una vez ya reabran el estrecho, sí podrían pues tomar de 'rehén' esa isla", apunta el analista en Defensa Guillermo Pulido.

Antes de la guerra, de Jarg salían unos tres millones de barriles diarios. La isla concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

Por su parte, Donald Trump tacha de "estúpidas" las preguntas sobre si atacará y ocupará la isla de Jarg. "Me hacen estas preguntas y no quiero ser grosero, pero son preguntas estúpidas", expresó esta semana sobre unas preguntas jamás respondida que podrían resolver el futuro inmediato que le espera al mundo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez anuncia un plan anticrisis de 80 medidas y 5.000 millones: "Estoy muy enfadado con la situación que vive el mundo"
  2. Última hora de la guerra en Irán, en directo | Trump tacha de "cobardes" a los líderes de la OTAN por no querer ayudar a abrir el estrecho de Ormuz
  3. García-Gallardo, camino a la expulsión: Vox abre expediente al "príncipe destronado" tras acusar a Abascal de enriquecerse a través de su mujer
  4. Los docentes vuelven a cortar vías y colapsar el tráfico en Barcelona en el último día de huelga
  5. Incógnitas en el caso Jimmy Gracey: la principal línea de investigación sobre su muerte es la accidental
  6. Muere el actor Chuck Norris a los 86 años