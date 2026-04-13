Trump, Netanyahu, Putin y hasta Abascal fracasan con Orbán: la caída de los ultras tras las elecciones en Hungría

El contexto El conservador Péter Magyar arrasa a Viktor Orbán en Hungría al conseguir la supermayoría y duplicar en votos al ultra. Orbán se ha quedado como segunda fuerza política con solo 55 asientos y sus apoyos en el mundo empiezan a temblar.

La victoria de Péter Magyar en Hungría representa un triunfo para la Unión Europea y un golpe para Rusia, que pierde a su aliado Viktor Orbán, quien durante 16 años actuó como el "caballo de Troya" de Vladímir Putin en Bruselas. La caída de Orbán también afecta a Donald Trump y Benjamín Netanyahu, quienes lo apoyaron. En España, Vox y su líder, Santiago Abascal, también resultan perjudicados, ya que mantenían una estrecha relación ideológica y económica con Orbán, quien llegó a financiar al partido. La derrota de Orbán deja a Abascal sin su principal aliado en Europa, lo que podría afectar la proyección de Vox. Espinosa de los Monteros advierte que la vinculación con regímenes totalitarios no es beneficiosa para el futuro del partido.

La victoria de Péter Magyar en las elecciones de Hungría es un triunfo para toda la Unión Europea y un severo batacazo para Rusia. Hay que recordar que Viktor Orbán, el líder húngaro durante 16 años, era el caballo de Troya de Vladímir Putin en Bruselas. Ahora, con la caída del ultra Orbán, pierde Vladímir Putin, pierde Donald Trump y pierde Benjamín Netanyahu. Los tres le apoyaron y en Israel hasta lo recibieron con los brazos abiertos en Budapest.

Y si miramos dentro de España, también encontramos a un partido y a su líder devastados con esta derrota en las urnas húngaras. Hablamos de Santiago Abascal y de su partido Vox. Porque la unión entre Abascal y Orbán no solo era de amistad por ideología, sino también económica.

Porque Hungría ha echado a su 'Viktador' y ha dado la bienvenida a Péter Magyar, un político conservador pero con un perfil proeuropeo. Orbán era un hombre ultra y autoritario que estaba orgulloso de serlo, pero se podría decir que ha sido derrocado y que los 'prohombres' de la ultraderecha global se han quedado sin un gran aliado y hasta sin un supuesto topo de lo que se cuece en Bruselas.

Ahora, los eurosocios están encantados, seguro, que por dejar de tener "un espía entre nosotros". Porque, además de filtrarle información reservada de las euroinstituciones a Putin, llegó a ofrecerse para ser "el euroratón que ayude al león ruso".

Los Consejos Europeos con Orbán presente se convertían, cuentan, en un suplicio. Por ejemplo, ha mantenido obstinadamente bloqueados paquetes de ayuda a los ucranianos. Siempre, hasta este domingo, con el aval de Putin. "Los halcones europeos, junto con el jefe del régimen de Kyiv, trabajaron incansablemente para derrocar a Orbán", han llegado a decir en la televisión rusa.

Caen con Orbán Trump y Netanyahu

Viktor Orbán y Vladímir Putin en una imagen de archivo

Porque hay que subrayar que Viktor Orbán también ejercía como agente doble o hasta triple, trabajando codo con codo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hasta el punto de colarse el uno en la campaña electoral del otro y viceversa. Ahora, Trump considera que a Orbán le ha salido el tiro por la culata.

Y cómo olvidar la alianza ultramontana con el genocida Benjamín Netanyahu y en defensa de la "civilización judeocristiana" frente al "Islam radical".

El ya 'ex-Viktador' ha llegado a sacar a Hungría del Tribunal Penal Internacional para protestar oficialmente por su supuesta politización y para mostrar su solidaridad con el primer ministro israelí, sobre el que pesa orden internacional de detención por los crímenes en Gaza. Pese a ello, Orbán se saltó las normas y recibió a 'Bibi' con honores. Todo sea por la guerra cultural ultra.

¿Y en España? Pierde Vox

Imagen de archivo de la reunión del presidente de Vox, Santiago Abascal, con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban

Como hemos señalado al inicio, si hay un perdedor en este ambiente dentro de nuestras fronteras, ese es Santiago Abascal y, en extensión, su partido de extrema derecha: Vox. De hecho, las elecciones en Hungría de este domingo eran más que importantes para Vox.

Porque, en palabras de Abascal: "Viktor Orbán es el auténtico protector de Europa y por eso estas no son solo vuestras elecciones, también son nuestras elecciones". El ultra húngaro era para la extrema derecha española una especie de padrino europeo, por lo que su derrota les hace compartir esta nueva debilidad.

Este lunes, lo ha reconocido Ignacio Garriga: "Para nosotros no es una buena noticia. Es un socio y es un aliado". Hasta Abascal se ha mostrado como más que un admirador al asegurar que es "uno de los mejores políticos de este siglo".

Y es que, Abascal y Orbán llevan años piropeándose. Hemos asistido a muestras de cariño en las que el de Vox define al húngaro como "un luchador por la libertad". Pero también ha Orbán hablando de Abascal como "el torero más valiente en la política que jamás haya visto".

Hay más, porque es innegable que se admiran mutuamente. Sino, Orbán no habría pronunciado lo siguiente: "Él es mi jefe. No se podría pedir un líder mejor que tú". Y, por eso, su derrota ha sido un duro golpe para el presidente de Vox. Porque Hungría era, para él, la única nación europea a salvo de la invasión islamista. Orbán ha sido su faro y su prestamista: hasta 13 millones y medio de euros llegó a prestar a Vox un banco vinculado a Orbán para financiar sus campañas electorales. O como dijo Abascal: "Es un crédito que hemos devuelto con intereses elevados".

Con su marcha, Abascal pierde a su principal aliado en Europa y su proyección exterior podría verse reducida. Y no solo eso. Este lunes laSexta le ha preguntado a Espinosa de los Monteros: "¿Usted cree que esta derrota puede afectar algo a Vox aquí, en España?" Y él ha respondido: "Lo que creo es que esto señala un camino y el camino es que estar vinculado a Putin, estar vinculado a regímenes totalitarios en general no es buena idea para nadie".

Espinosa de los Monteros advierte a Abascal que juntarse con Orbán no es una buena idea tampoco para el futuro de Vox en España. "Cuando una buena idea, un buen partido, un buen líder se va deteriorando o va yéndose hacia posiciones diferentes de aquellas con las que llegó se le puede ver desplazado", ha sentenciado.

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