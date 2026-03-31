Los audios que demuestran que Hungría filtra información a Rusia y que Orbán está encantado de trabajar en la UE

Los detalles En la grabación, publicada por el diario estadounidense 'The Insider', muestra una llamada de agosto de 2024 en la que Lavrov recuerda un favor pendiente al ministro húngaro. "Mira, te llamo por una petición de Alisher [Usmánov]. Me ha pedido que te recuerde que estabas haciendo algo por su hermana".

Hungría estaría colaborando con Rusia al filtrar información confidencial de reuniones europeas, según una grabación revelada por 'The Insider'. En una conversación telefónica, el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, y su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, discuten cómo Hungría, liderada por Viktor Órban, apoya los intereses del Kremlin en la Unión Europea. Lavrov recuerda a Szijjártó un favor relacionado con Alisher Usmánov, un magnate cercano a Putin, cuya hermana está sancionada por la UE. Szijjártó afirma estar trabajando para retirar las sanciones, lo cual se logra. El ministro húngaro critica la interceptación de sus llamadas, considerándola un complot electoral.

La trama en la que Hungría estaría trabajando al servicio de Putin, haciéndole llegar información confidencial de las reuniones de los líderes europeos, tiene un nuevo y revelador capítulo: los audios de una conversación. La de los ministros de exteriores de ambos países y en la que revelan cómo la Hungría de Viktor Órban se muestra más que dispuesta a trabajar por los intereses del Kremlin dentro del seno de la Unión Europea.

A un lado del teléfono, el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov. A otro, el húngaro Péter Szijjártó. Aunque, a juzgar por el diálogo que mantiene y que este martes podemos escuchar, no parecen homólogos.

"Hoy has estado en todos los titulares de medios rusos", dice Lavrov como ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. "¿He dicho algo malo?", pregunta casi asustado Péter Szijjártó, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría. "No, no...", se escucha repetir al ruso.

Los audios que demuestran que Hungría filtra información a Rusia y que Orbán está encantado de trabajar en la UE

Es lo que se dice en la grabación que ha sacado a la luz un equipo del periódico estadounidense 'The Insider'. Los audios muestran una llamada de agosto de 2024 entre los dos representantes. En ella, Lavrov recuerda un favor pendiente al ministro húngaro. "Mira, te llamo por una petición de Alisher [Usmánov]. Me ha pedido que te recuerde que estabas haciendo algo por su hermana", escuchamos pronunciar a Serguéi Lavrov. Se refiere al magnate ruso, muy cercano al presidente Putin. Su hermana es una de las oligarcas sancionadas por la Unión Europea.

Es más, Lavrov no se corta y da directrices directamente al húngaro para sacarla de esa lista negra. "Estamos elaborando una propuesta a la Unión Europea para quitarla de la lista. La entregaremos la semana que viene", asegura Szijjártó.

Es lo que se dice en la grabación que ha sacado a la luz un equipo del periódico estadounidense 'The Insider'. Los audios muestran una llamada de agosto de 2024 entre los dos representantes. En ella, Lavrov recuerda un favor pendiente al ministro húngaro. "Mira, te llamo por una petición de Alisher [Usmánov]. Me ha pedido que te recuerde que estabas haciendo algo por su hermana", escuchamos pronunciar a Serguéi Lavrov. Se refiere al magnate ruso, muy cercano al presidente Putin. Su hermana es una de las oligarcas sancionadas por la Unión Europea.

Lo que es un hecho es que la sancionada dejó de estar en la lista negra. Pero para él, el problema no es ese. Más bien que lo hayan espiado. "Es un escándalo mayúsculo, un escándalo gravísimo, que servicios secretos extranjeros hayan interceptado mis llamadas telefónicas", critica el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría

Porque para el húngaro es todo un complot de cara a las elecciones generales, que se celebrarán en menos de dos semanas.

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