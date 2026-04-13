Espinosa de los Monteros se desvincula de la financiación de Vox y la ayuda de Orbán: "Me estoy enterando de cosas que no sabía"

El exdirigente de Vox y presidente de la plataforma Atenea, Iván Espinosa de los Monteros

¿Qué ha dicho? El exdirigente de Vox ha admitido que cuando era portavoz de la formación había "unos importes muy pequeños discutibles", pero ha matizado que "nada comparado que estamos viendo ahora en prensa".

Iván Espinosa de los Monteros, exdirigente de Vox, se ha desvinculado de la financiación del partido, afirmando que nunca formó parte de su Comité Ejecutivo. Durante un desayuno informativo, Espinosa destacó que no conocía detalles sobre las finanzas de Vox y que se está enterando de ciertos aspectos a través de la prensa. Admitió que había importes discutibles en las cuentas del grupo parlamentario cuando era portavoz, pero no comparables con lo que se ve ahora. Sobre la posible suspensión de su militancia, cree que será definitiva. Además, comentó la derrota de Viktor Orbán en Hungría, sugiriendo que en democracias genuinas, incluso líderes fuertes pueden ser reemplazados. Criticó el seguidismo de Vox hacia figuras extranjeras como Trump, defendiendo una derecha independiente en España.

Iván Espinosa de los Monteros se ha desvinculado de la financiación de Vox y ha recordado que nunca formó parte del Comité Ejecutivo de la formación.

El presidente de la plataforma Atenea y exdirigente de Vox ha afirmado en un desayuno informativo en el Ateneo que "no es que no supiera yo, es que no sabía nadie".

Pese a que ha admitido que cuando era portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados había "unos importes muy pequeños discutibles" en las cuentas del grupo parlamentario, ha matizado que "nada comparado que estamos viendo ahora en prensa". "Yo me estoy enterando de cosas que no sabía. Yo no estaba en el comité ejecutivo del partido", ha sentenciado. Además, ha aseverado que el aporte que realizó Viktor Orbán desde Hungría es algo que conoció "cuando se publicó".

Respecto a una posible salida de Vox, Espinosa está convencido de que será suspendido de militancia definitivamente: "Tiene más pinta de que me van a marchar".

Por otro lado, el exdirigente de Vox también ha abordado la "noticia de alto impacto" que supone la derrota de Orbán en las elecciones en Hungría. En su opinión, en Hungría se ha puesto de manifiesto que, pese a las apariencias, en toda sociedad democrática cuando una buena idea y un buen líder se van deteriorando, en clara alusión a Vox y Abascal, pueden verse desplazados si hay contrapesos, oportunidades y democracia de verdad.

"Ni el seguidismo de lo que haga un nación extranjera, aunque sea aliada, ni el rechazo total tiene mucho sentido", ha dicho, tras lo que ha apuntado que habrá que ir cogiendo idea por idea y dar un cierto tiempo para ver las consecuencias, porque, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, su presidente, Donald Trump, dice cosas que luego no hace.

No obstante, ha considerado que el seguidismo total de Vox a él puede perjudicar al partido y ha incidido en que se puede ser de derechas de manera independiente en España y "no verte condicionado por lo que digan Netanyahu o Trump".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.