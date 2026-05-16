Un conflicto enquistado: a Trump se le van los tiempos con la guerra de Irán sin una solución a la vista

Los detalles El presidente estadounidense vio una ventana de oportunidad con su ataque al régimen iraní, pero con casi tres meses de conflicto los ayatolás siguen al mando y no hay acuerdo entre los bandos a la vista.

Donald Trump podría reanudar los ataques contra Irán, según medios israelíes. Han pasado 76 días desde que comenzó una guerra que Trump preveía corta, pero el conflicto sigue sin resolverse. El estrecho de Ormuz permanece casi cerrado, y solo algunos petroleros de países que no apoyan a Trump pueden pasar. La estrategia de EE.UU. e Israel no ha logrado derrocar al régimen iraní, enfrentándose a una Guardia Revolucionaria más fuerte de lo esperado. Además, Trump ha alienado a aliados tradicionales como Bélgica, España, Francia, Alemania e Italia. Por su parte, Irán está aislado en el escenario internacional, mientras la economía mundial enfrenta incertidumbres por el conflicto prolongado.

Donald Trump podría reanudar los ataques contra Irán. Medios israelíes apuntan que lo hará en breve. Pero, mientras tanto, este sábado se cumplen 76 días desde del inicio de una guerra que el estadounidense aventuraba como corta. No obstante, casi tres meses después, el estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado mientras Irán sí está permitiendo el paso de algunos petroleros de aquellos países que no apoyan al republicano y el conflicto está enquistado.

Porque los tiempos que manejaba Trump ya se han sobrepasado. Cuando lanzó el ataque conjunto con Israel el pasado 28 de febrero, ambos países vieron una ventana de oportunidad para derrocar al régimen ayatolá. Sin embargo, no solo no ha ocurrido sino que Estados Unidos e Israel se han encontrado con una Guardia Revolucionaria más fuerte de lo esperado.

"Irán lleva preparándose por lo menos cinco años, si no desde la propia revolución iraní. Y en ese sentido Irán ha demostrado una capacidad de resiliencia bélica cuanto menos sorprendente", señala José Enrique Conde Belmonte, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional en la UAX.

Eso dentro del país atacado porque fuera su estrategia tampoco fue la mas acertada. "Desde que gobierna no ha hecho más que despreciar a sus aliados clásicos", recalca Moisés Ruiz, experto en Liderazgo y Comunicación. Dentro de la Alianza Atlántica muchos no han mostrado su apoyo expreso. Bélgica, España, Francia e incluso Alemania o Italia. "Italia es quizás de los principales valedores de las políticas de Trump, pero (Giorgia) Meloni se ha mostrado muy crítica con este conflicto", comenta Conde Belmonte.

Ahora bien, al otro lado tampoco es que Irán esté muy acompañado: "¿Qué país ha levantado la mano para apoyar a Irán? Está solo con su coraje en un juego de a ver quién aguanta la respiración", explica Moisés Ruiz.

El problema es que la respiración la estamos aguantando todos y la reciente visita a China de Trump no parece haber resuelto gran cosa y cómo aguantará la economía mundial esta guerra que no hace más que prolongarse es otra historia.

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