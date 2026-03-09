Turquía avisa a Irán ante sus "pasos provocadores" mientras la Guardia Revolucionaria habla de aumentar la fuerza y la frecuencia de sus ataques

Sí, pero... El presidente turco ha trasladado a su homólogo iraní que Turquía está trabajando para facilitar la diplomacia y contribuir al fin de la guerra, aunque ha agregado que las violaciones del espacio aéreo turco son "injustificadas" y no sirven a los intereses de nadie.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido a Irán sobre la escalada del conflicto tras la interceptación de un misil iraní en el espacio aéreo turco. El comandante iraní Majid Mousavi ha anunciado que los lanzamientos de misiles aumentarán en fuerza y alcance. Erdogan ha comunicado al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que las violaciones del espacio aéreo son injustificadas y perjudiciales. Turquía busca facilitar la diplomacia y evitar la expansión del conflicto, colaborando con la OTAN. Además, Erdogan ha implementado medidas económicas para mitigar el impacto de la guerra en los precios del petróleo y gas, y fomentar la importación de fertilizantes.

El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha reiterado este lunes sus advertencias a Irán de no extender el conflicto, horas después de que la OTAN interceptara un misil iraní en el espacio aéreo turco, el segundo desde el pasado 4 de marzo. Mientras, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Majid Mousavi, ha afirmado que la fuerza y la frecuencia de los lanzamientos de misiles iraníes "aumentarán y su alcance será mayor".

"A partir de ahora no se lanzarán misiles con ojivas de menos de una tonelada", ha declarado Mousavi, citado por medio estatales. Mientras, Erdogan ha trasladado en una llamada telefónica al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que las violaciones del espacio aéreo turco son "injustificadas" y ha advertido que atacar a países de la región no beneficia a nadie, según ha informado Reuters.

Erdogan ha afirmado que Turquía está trabajando para facilitar la diplomacia y contribuir al fin de la guerra, según un comunicado de la presidencia turca. Así ha dicho a Pezeshkian que Turquía no considera correcto que Irán ataque a países de la región y que tales acciones no sirven a los intereses de nadie.

Además, en un discurso transmitido en directo por la emisora turca 'NTV', Erdogan ha resaltado que, "pese a las advertencias sinceras, continúan dándose pasos extremadamente equivocados y provocadores que ponen a prueba la amistad de Turquía". "No se debe entrar en actitudes que arrojen sombras sobre mil años de vecindad y hermandad, y abran profundas heridas en el corazón y la mente de nuestra nación", ha apuntado el mandatario, según ha citado EFE.

Erdogan ha asegurado que Turquía está haciendo lo posible para que "el fuego no se expanda más y no se vierta más sangre" y que está siguiendo el curso del conflicto en estrecha colaboración con los demás miembros de la OTAN y otros aliados. También ha subrayado que gracias a las reservas del Banco Central de Turquía, su gobierno está evitando que la subida de los precios de petróleo y gas, causada por la guerra, se traslade a la ciudadanía en forma de mayor inflación.

Así, ha recordado que ya la semana pasada se instauró un sistema de escalonamiento fiscal para limitar la subida de los precios de carburante. Además, se eliminaron los aranceles sobre la importación de fertilizantes para incentivar la importación de este producto, cuya llegada a los mercados mundiales ha sido enormemente afectada por el cierre del estrecho de Ormuz.

Irán seguirá atacando objetivos estadounidenses en países vecinos

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, ha insistido este lunes en que seguirán atacando objetivos estadounidenses en los países vecinos, asegurando que esos territorios son usados por las fuerzas de Estados Unidos en su guerra contra Irán. "Gracias, CENTCOM, por admitir que están utilizando el territorio de nuestros vecinos para desplegar sistemas HIMARS contra nuestra gente", ha dicho en su cuenta oficial de X, en la que alude a un mensaje del Mando Central de Estados Unidos sobre el uso de esos sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad.

"Nadie debería quejarse si nuestros poderosos misiles destruyen estos sistemas dondequiera que se encuentren como represalia", ha advertido Araqchí. Países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Qatar, que cuentan con bases militares y efectivos estadounidenses, han sido también blanco de ataques con drones y misiles lanzados desde Irán desde el inicio de la guerra.

Ante la controversia generada, Pezeshkian afirmó el pasado sábado que su país había decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios. Pezeshkian pidió además disculpas a estos países por las ofensivas iraníes, lo que le generó críticas del ala conservadora iraní y le obligó poco después a retractarse en cierto modo. De hecho, casi al mismo tiempo que se emitió el mensaje, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de otra "oleada de ataques con misiles y drones contra Baréin y Qatar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.