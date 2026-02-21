Sin gasolina, sin turismo y sin recursos: la radiografía de Cuba que describen los cubanos desde España

Los detalles Masiel Rubio, que vive en Madrid desde hace ocho años, describe escenas de la "escasez semejantes a los años 90 combinadas con la represión política de décadas anteriores".

Cuba atraviesa en estos momentos una crisis sin precedentes. La falta de combustible ha dejado a la isla al borde del colapso, afectando tanto a los servicios básicos como al transporte, la agricultura y el turismo. Cubanos que viven en España lamentan el panorama que vive su país y hacen una radiografía de lo que está ocurriendo.

Aeropuertos sin combustible para aviones, autobuses detenidos y calles con camiones y triciclos eléctricos improvisando desplazamientos son la imagen de un país que lucha por mantener su rutina diaria mientras los recursos escasean.

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel se ha mostrado preocupado por el impacto en la educación, la distribución de alimentos y el funcionamiento de los sistemas vitales, preguntándose cómo será posible sembrar, arar, cosechar o simplemente desplazarse sin combustible.

La ONU ha advertido que, de prolongarse la escasez, podría desencadenarse una crisis humanitaria de gran magnitud y mientras tanto, la isla vive un colapso turístico evidente. Ya pueden verse tumbonas vacías en hoteles y playas silenciosas que reflejan el golpe al sector que históricamente ha sido uno de sus pilares económicos.

Desde España, cubanos que emigraron hace años ofrecen un retrato crudo de la situación. Masiel Rubio, que vive en Madrid desde hace ocho años, describe escenas de la "escasez semejantes a los años 90 combinadas con la represión política de décadas anteriores".

"No hay medicamentos, las farmacias están vacías, no hay cómo operarte", revela esta mujer. "Hace meses que no se recoge la basura. Hay una epidemia detrás de otra. Hace nada teníamos ocho epidemias a la vez. Un poco como una ciudad zombie si pensamos en La Habana", añade.

Así, Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, dice que "la gente tiene que llevar al hospital las sábanas y hasta las bombillas". Para Carlos la situación es límite, quien asegura que "el régimen utiliza la miseria como manera de control": "Te tiene la mitad del día pensando qué vas a comer y la otra mitad pensando en que por lo menos has podido conseguir algo de comida".

"Ni la causa de los problemas de Cuba depende de lo que haga EEUU ni la solución a los problemas de Cuba depende de lo que haga EEUU", sentencia.

