Trump, ¿un hombre de paz?: mucho humo entre sus anuncios de acuerdos de tregua

Los detalles Según él mismo, su magia para conseguir la paz ha viajado de Congo a Ruanda, de Egipto a Etiopía o de Camboya a Tailandia, pero la realidad es otra muy diferente.

Donald Trump posa ante el cartel de la paz durante la firma de la tregua entre Israel y Hamás
Le encanta anunciar que ha conseguido la paz hasta en países que no logran ni pronunciar correctamente. Donald Trump ya acumula varios posados con diferentes acuerdos de tregua en conflictos internacionales, pero la realidad dicta que lo que vende es solo humo.

"A él lo que le interesa es que vengan los líderes a la Casa Blanca, se arrodillen... Es una forma de presumir", explica Pedro Rodríguez, profesor en Relaciones Internacionales.

Según los números que solo él maneja, ha acabado con hasta ocho guerras en 2025. No obstante, la de Ucrania, esa que dijo que terminaría en un día, se le resiste. "Nunca quiere ocupar una segunda posición", afirma José Antonio Gurpegui, del Instituto Franklin.

Los expertos creen que su grotesca personalidad le hace perder fuerza. "Él está obsesionado porque le tomen en serio, pero tiene una imagen increíblemente grotesca", apunta Pedro Rodríguez.

De momento, lo que ha hecho ha sido inventarse una lista bastante aparente de conflictos solucionados. Su 'magia' para conseguir la paz ha viajado, según él, de Congo a Ruanda, de Egipto a Etiopía o de Camboya a Tailandia. Curiosamente, la frontera de estos dos países sigue siendo un punto de tensión y están generando miles de desplazados huyendo de los disparos.

"Confunde lo que es un alto el fuego puntual con lo que es una paz", señala Gurpegui. Aunque, por confundir, Trump confunde hasta los países porque, para hablar del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, él prefirió decir "Albania y Aberbayán". Y es que ni la tregua entre Israel y Hamás, que anunció a bombo y platillo con un acto prácticamente de culto a su persona, cumple los estándares de una paz.

Su labor no le hizo llevarse el Nobel de la Paz, que se llevó María Corina Machado, pero sí recibió el de la FIFA. Otro reconocimiento vacío para el 'hombre de la paz'.

